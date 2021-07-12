جذب بیش از ۲۴۰۰ نخبه ایرانی مقیم خارج/ تابعیت ایرانی نخبگان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، تفاهمنامه همکاری بین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری و حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری منعقد شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییسجمهوری در این مراسم، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیتهای گستردهای در حوزه ایرانیان خارج از کشور انجام داده است. آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا کشورهای مورد توجه ما هستند تا اقداماتمان را در این زمینه گسترش دهیم.
وی گفت: در توافقات انجام گرفته با ستاد کل نیروهای مسلح فارغالتحصیلان ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان تحت پوشش قرار گرفتهاند.
ستاری ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور جذب شدهاند. حدود ۳۰ درصد از این افراد به عنوان هیئت علمی دانشگاهها فعال هستند و بخش عمدهای یا استارتآپ های خود را تاسیس کردهاند یا در یکی از شرکتهای دانشبنیان و خلاق مشغول فعالیت هستند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: باید تسهیلات بیشتری برای دادن تابعیت به نخبگان خارجی ایجاد شود.
ستاری همچنین بیان کرد: علاوه بر تسهیل در اقامت، موفق به دریافت تابعیت ایرانی برای برخی از نخبگان خارجی از عراق، افغانستان، سوریه، اسپانیا و دیگر کشورها شدیم. در سال قبل نیز بورسی به ۱۰۰ نفر اول کنکور افغانستان ارائه شد که ۷۰ نفر اول آنها به ایران آمدند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان درباره اهمیت منابع انسانی گفت: پتانسیلهای بسیاری خوبی برای همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری وجود دارد و باید هر چه بیشتر این توانمندیها را در راستای خدمت به نخبگان به کار برد.
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