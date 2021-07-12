به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در نامهای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: واردکنندگان بخش خصوصی به دلیل نامعلوم بودن شرایط تأمین ارز، افزایش قیمتهای جهانی و ابهام در سیاستهای جاری و دولت آتی امکان پیش خرید و تداوم فرآیند تجارت و تأمین نهادههای دامی را از دست داده است.
در نامه این اتحادیه به ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی آمده است:
جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
رئیس محترم کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند؛ حسب اطلاع واصله و اعلام بانک مرکزی، سهمیه ارزی نهادههای دامی کشور در ۶ ماهه اول سال به اتمام رسیده و در شرایط موجود تکلیف منبع تأمین ارز مورد نیاز واردات نهادههای دامی تا انتهای سال ۱۴۰۰ (صرف نظر از نرخ ارز) نامعلوم بوده که این امر با توجه به شرایط خشکسالی کشور، التهاب و کمبود در تأمین علوفه مورد نیاز نگرانیهای جدی را در پی دارد.
مزید استحضار اینکه افزایش کم سابقه قیمتهای جهانی موجب تغییر اساسی و کاهش حداقل ۳۵ درصدی واردات وزنی نهاده دامی به کشور، نسبت به برآوردهای اولیه خواهد بود.
همچنین شرکتهای واردکننده بخش خصوصی به دلیل ابهام در سیاستهای جاری و دولت آتی، امکان پیش خرید و تداوم جریان تجارت و تأمین نهادههای دامی را از دست داده که هم زمانی آن با تغییر دولت آثار منفی و پیش بینی نشده وضعیت موجود را تشدید خواهد نمود.
لذا از جنابعالی استدعا دارد ضمن توجه ویژه به اهمیت حیاتی موضوع نسبت به پیگیری تعیین و تأمین مستمر منابع ارزی به مقدار مورد نیاز و اعلام آن جهت جلوگیری از توقف روند تأمین کالا اقدام عاجل مبذول فرمائید.
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