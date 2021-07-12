سالیوان: از آزادی بیان در کوبا حمایت می کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توئیتی با مداخله در امور داخلی کوبا مدعی شد که آمریکا از مقامات این کشور می خواهد که در برابر معترضان و اعتراضات صلح آمیز آنها متوسل به خشونت نشوند.

وی در ادامه این ادعا نوشت: آمریکا از آزادی بیان و تجمع در سراسر کوبا حمایت می کند و هر گونه خشونت یا هدف گرفتن معترضان صلح جو که در حال مطالبه حقوق جهانی شان هستند را به شدت محکوم می کند.

سالیوان در حالی نگران آزادی بیان در کوبا است که از سال میلادی گذشته، آمریکا درگیر اعتراضات علیه نژادپرستی گسترده در این کشور است و در بسیاری از موارد، مطالبات مردم با سرکوب پلیس ضد شورش مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر هزاران نفر از مردم کوبا در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده در رابطه با ویروس کرونا، سرعت واکسیناسیون و آن‌چه بی‌توجهی دولت نامیده‌اند، به خیابان‌های هاوانا، سانتیاگو و دیگر شهرهای این کشور آمدند.

«میگوئل دیاز-کانل» رئیس جمهور کوبا که رهبری حزب کمونیست را نیز بر عهده دارد در یک نطق تلویزیونی وقوع اعتراضات در کشور را به ایالات متحده نسبت داد.

دیاز-کانل که در واکنش به این رخداد سفر کوتاهی به «سن آنتونیو د لوس بانوس» داشت، در بازگشت گفت که اعتراضات واقعی بوده، اما «مزدوران» ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی با به راه انداختن کمپین‌هایی از آن سوءاستفاده کرده‌اند.

دیاز کانل از هواداران خود خواسته است که با «اقدامات تحریک‌آمیز» مقابله کنند. وی در نطق تلویزیونی خود ضمن هشدار به معترضان گفت: ما از همه انقلابیون در کشور و از همه کمونیست‌ها می‌خواهیم که خیابان‌ها و هر جایی که دیدید برای تحریک مردم تلاش می‌شود را تصرف کنید.

به‌رغم حضور سنگین پلیس در مرکز شهر هاوانا، هزاران نفر از مردم دست به تجمع اعتراضی زدند. چندین نفر از معترضان بازداشت شده‌اند، اما برخورد عمده‌ای گزارش نشده است.

اعتراضات نخست در شهر سن آنتونیو د لوس بانوس در استان آرتمیسا رخ داد که در مجاورت هاوانا واقع است و در طول روز یکشنبه به شهرهای مختلف از هاوانا گرفته تا پالما سوریانو دکوبا در شرق این کشور گسترش یافت.