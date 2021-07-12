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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۶

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی فارس خبرداد؛

آغاز ثبت نام دانش آموزان افغانستانی فاقد مدرک اقامتی معتبر درفارس

آغاز ثبت نام دانش آموزان افغانستانی فاقد مدرک اقامتی معتبر درفارس

شیراز - مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی فارس از آغاز ثبت نام دانش آموزان افغانستانی بدون مدرک اقامتی معتبر در فارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علا الدین کراماتی، گفت: اتباع افغانستانی بدون مدرک اقامت قانونی با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت نام همه دانش آموزان لازم التعلیم افغان می‌توانند با ارائه مدارک ولادت فرزند به دفاتر خدماتی اتباع خارجی در استان مراجعه و برگ حمایت تحصیلی دریافت کنند.

وی افزود: در اجرای بخشنامه وزارت کشور در خصوص نحوه صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی اتباع خارجی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، سرپرستان فرزندان لازم التعلیم اتباع افغانستانی بدون مدرک اقامتی معتبر برای پیش ثبت نام دانش آموزان برای دریافت برگه حمایت تحصیلی می‌توانند تا ۲۵ تیر به یکی از ۱۱ دفتر خدماتی اتباع خارجی در سطح شیراز و ۳ دفتر خدماتی اتباع خارجی در شهرستان‌های جهرم، کوار و لارستان مراجعه کنند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد: دانش آموزان اتباع افغانستانی که در سال گذشته دارای سابقه صدور برگه ویژه حمایت تحصیلی بوده‌اند با ارائه کارنامه یا گواهی اشتغال به تحصیل و یا کارنامه نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ صادره از محل تحصیل در طرح فوق ثبت نام کنند.

کد مطلب 5256017

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