کاهش ۳۱ درصدی حجم آب مخازن سدهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون ۴۶ درصد از مخازن سدهای لرستان پر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان عنوان کرد: در حال حاضر حجم کل مخزن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار» و «حوضیان» ۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۶ درصد مخازن سدهای لرستان پر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۹۶.۳۶ میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

حسن نژاد افزود: هم‌اکنون مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۶۸ متر مکعب در ثانیه است، همچنین خروجی سدهای لرستان نیز ۶.۱۴ مترمکعب بر ثانیه گزارش شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به کاهش بارندگی‌ها در سال جاری و روند افزایش دما، رعایت الگوی کشت و میزان برداشت از منابع آبی و مصرف بهینه آب ضروری است.