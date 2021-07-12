پلتفرم «همدم» کار جدی سازمان تبلیغات در حوزه خانه و خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) گفت: این سالروز مناسبت خوبی برای توجه به خانواده است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات خانواده را جدی گرفته است گفت: این امر مقتضی حکمت است و این را از معارف دینی دریافت کرده و منطبق بر انسان شناسی، جامعه شناسی و حرف اصیل و اصلی انقلاب شناسی میدانیم.
رئیس سازمان تبلیغات تاکید کرد: در گام دوم خانواده و زندگی مهم است و تلاش ما در راستای دستیابی به زندگی متعالی و بهتر است. در زندگی رکن اصلی خانواده است.
وی تاکید کرد: عالم در حال تغییر است، کسی که تغییر را نمی بیند و درک نمیکند، نمیتواند موثر و مفید باشد. خانواده به عنوان محبوب ترین نهاد جهان است. خانه کوچک و گلی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مرکز همه تحولات عالم بود.
قمی با بیان اینکه خانواده به قدمت بشر در فرهنگ ما ریشه دارد بیان کرد: دشمنان خانواده، دشمنان بشریت هستند، فقط با جمهوری اسلامی مساله ندارند. باید واقعیات اجتماعی و تغییر و تحولات زمانه را در نهاد خانواده در نظر بگیریم.
وی با تاکید بر لزوم نوآوری در نگاهها با حفظ اصول گفت: باید از سرمایههای محلی در این راستا استفاده کرد. بنده پیرزن و پیرمردی را میشناسم که ۲۶۵ زوج را به هم رساندهاند. باید به این افراد کمک کرد، باید سرمایههای محلی را با نگاهها و ابزارهای جدید پیوند زد و از این طریق اصول خانوادگی و فرهنگی را حفظ نمود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: گلزاری سختگیرانه در این پلتفرم برای معرفی جوانان به یکدیگر شاخصهایی را قرار داده است. با دقت و حفظ ضابطههای علمی این مسیر را پیش برده است.
وی با تاکید بر لزوم پیگیری مسائل مربوط به خانه و خانواده در سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: پلتفرم همدم کار بسیار ارزندهای است، با رونمایی از این پلتفرم از یک ضرورت و اهتمام رونمایی کردهایم. تا زمانی که این پلتفرم به یک جریان بزرگ و اهتمام جدی، ملی و فرهنگی در لایههای حاکمیت با همراهی خانوادهها تبدیل شود، راه طولانی در پیش داریم، اما ارادههای جدی وجود دارد و این راه طی خواهد شد.
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