دیدار مشروط تیم ملی والیبال با آمریکا پیش از آغاز المپیک

امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال در جریان نشست خبری سرمربی این تیم که امروز برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با دیدارهای تدارکاتی پیش بینی تا پیش از آغاز المپیک توضیح داد.

وی گفت: سرپرست تیم ملی آمریکا به من ایمیل زد و خواست در ژاپن بازی تدارکاتی داشته باشیم. با تیم های فرانسه و روسیه هم در لیگ ملت ها صحبت کردیم که اگر شرایط فراهم شد، بازی تدارکاتی انجام بدهیم.

وی ادامه داد: بازی با آمریکا را قبول کردیم مشروط به اینکه خودشان آنجا امکانات و سالن را فراهم کنند. برای روسیه و فرانسه با میزبان المپیک صحبت کردیم که گفتند امکانش نیست مگر اینکه بتوانیم سالن فراهم کنیم. به جز این سه درخواست، مورد دیگری نبوده است.

خوش حبر همپنین خاطرنشان کرد: ۱۲ نفر تقریبا مشخص شده است و آی دی کارتها را گرفته ام. از کمیته المپیک خواستیم به ما فرجه بدهند که اگر در لحظه آخر قرار شد بازیکنی جابجا شود، امکانش باشد. بر اساس لیستی که داده شده است، جلو می رویم. می توانند تا روز رفتن به ژاپن اسامی را تغییر بدهند.