هیچ شهر جدیدی کمبود مدرسه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی امروز در آئین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ایجاد جریان ساخت مسکن در کشور و دولت دوازدهم گفت: از برنامه‌های مهم شرکت عمران شهرهای جدید، اقدام به تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی برای زیست پایدار در شهرهای جدید است.

وی افزود: با ایجاد این خدمات در شهرهای جدید، محیط این شهرها علاوه بر سکونت‌پذیر شدن، کلیه خدمات مورد نیاز را هم دریافت کرده‌اند که صدها مدرسه، مراکز انتظامی، مراکز فرهنگی، مراکز مذهبی، خطوط آب و فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و ایستگاه‌های پمپاژ آب را شامل می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ۸,۸۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برای خدمات روبنایی و زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر هزینه کرده‌ایم، گفت: یکی دیگر از وجوه مهم این دوره، استفاده از سرمایه بخش خصوصی در احداث این خدمات روبنایی و زیربنایی بود که ساخت مجموعه‌ای از مراکز انتفاعی و غیرانتفاعی شهرهای جدید به بخش خصوصی واگذار شد.

طاهرخانی، هویت‌بخشی به شهرهای جدید و استفاده از معماری ایرانی اسلامی در ساخت‌وسازها را یادآور شد و گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، ایجاد جامعه شهری دارای زیرساخت‌های مدنی، فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار قرار داریم تا در ادامه حرکت ارتقا زندگی در شهرهای جدید ۵۳۰ پروژه زیربنایی و روبنایی فرهنگی و اجتماعی شامل مدارس، مراکز فرهنگی و سرای محلات و همچنین مجموعه‌های اداری احداث شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر اینکه در هیچ شهر جدیدی کمبود مدرسه نداریم، گفت: این در حالی است که متوسط رشد جمعیت شهرهای جدید پنج برابر متوسط رشد جمعیت کشور است.