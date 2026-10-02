ویژه برنامه های ایام رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) در قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه آیین‌های سوگواری سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع(ع)، فرزند بلافصل امام جواد(ع)، از جمعه ۱۰ مهرماه در حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) در قم آغاز می‌شود و تا یکشنبه ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.



آیین تعویض پرچم حرم مطهر به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری، جمعه از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود و محمدحسین اقبالی با تلاوت قرآن کریم، سیدمهدی تحویلدار با اجرای برنامه و حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین صدر با سخنرانی در این مراسم حضور خواهند داشت.



در ادامه این آیین، حاج سیدرضا تحویلدار به مداحی می‌پردازد و امیرحسین آکار نیز شعرخوانی خواهد کرد.



مراسم شب رحلت برگزار می‌شود



مراسم عزاداری شب رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) شنبه ۱۱ مهرماه از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد و محمدحسین اقبالی قاری قرآن، حجت‌الاسلام حسینی قمی سخنران و حاج سیدمهدی میرداماد و کربلایی سیدمحمدرضا نوشه‌ور مداحان این مراسم خواهند بود.



برنامه‌های سوگواری شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ مهرماه نیز از ساعت ۲۰ ادامه دارد و حجت‌الاسلام حسینی قمی و حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.



در بخش مداحی این دو شب، حاج سیدمهدی میرداماد، کربلایی سیدامیر حسینی و کربلایی سیدمحمدرضا نوشه‌ور به نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی می‌پردازند.



آیین‌های روز رحلت برگزار می‌شود



همزمان با روز رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) در یکشنبه ۱۲ مهرماه، برنامه‌های عزاداری در ساعات مختلف در حرم مطهر برگزار خواهد شد.



حاج محسن شیرازی پیش از نماز ظهر و عصر به اجرای برنامه می‌پردازد و پس از اقامه نماز نیز حاج غلامرضا زنگی به مداحی و مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.



کربلایی مهدی سعادتی پیش از نماز مغرب و عشاء در جمع عزاداران حضور می‌یابد و پس از اقامه نماز، حاج مهدی حیدرزاده به اجرای برنامه عزاداری می‌پردازد.



مراسم شام رحلت نیز یکشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰ برگزار می‌شود و محمدحسین اقبالی به تلاوت قرآن کریم می‌پردازد.



در این مراسم، حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری سخنرانی می‌کند و کربلایی سیدامیر حسینی نیز به نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.



این آیین‌ها در حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) واقع در قم، خیابان آذر، کوی ۵۹ برگزار می‌شود و زائران و مجاوران می‌توانند در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این ایام حضور یابند.