امام جمعه ریگان: نیروی انتظامی ستون استوار امنیت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم عباس‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه ریگان، ضمن تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: نیروهای انتظامی با وجود تمام محدودیت‌ها، با تلاش، مجاهدت و ایثارگری در مسیر تأمین امنیت و آرامش جامعه گام برمی‌دارند و شایسته قدردانی هستند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نظم و امنیت افزود: امنیت امروز کشور مرهون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های نیروهای جان‌برکفی است که با ازخودگذشتگی در راه حفظ آرامش و آسایش مردم تلاش می‌کنند و باید همواره یاد و خاطره شهدای عزیز این عرصه را گرامی بداریم.

امام جمعه ریگان، با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی در نظام اسلامی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های پلیس اسلامی این است که خود را خادم مردم می‌داند و در کنار اقتدار، باید با عدالت، رأفت، مردم‌داری و قانون‌مداری با شهروندان برخورد کند.

عباس‌زاده، با تأکید بر اینکه اقتدار و عدالت دو رکن اساسی در عملکرد پلیس هستند، تصریح کرد: نیروی انتظامی باید در برابر زورگویان و قانون‌شکنان مقتدرانه ایستادگی کند و در عین حال، با مردم با مهربانی، مدارا و عدالت رفتار داشته باشد.

وی، اعتماد عمومی را یکی از سرمایه‌های ارزشمند نیروی انتظامی دانست و گفت: قانون‌مداری، مردم‌داری و برخورد عادلانه با آحاد جامعه، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است

پایان حضور نظامی آمریکا در عراق؛ گامی در مسیر استقلال این کشور

عباس‌زاده، در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به پایان حضور نیروهای آمریکایی در عراق گفت: پس از سال‌ها جنگ و حضور نظامی آمریکا در عراق، این دوره به پایان رسیده و مردم عراق باید بتوانند آینده کشورشان را با اراده خود رقم بزنند.

وی با اشاره به پیامدهای سال‌ها حضور نظامی آمریکا در منطقه افزود: ملت عراق حق دارند درباره سرنوشت، استقلال و آینده کشور خود تصمیم بگیرند و با تکیه بر اراده ملی، مسیر پیشرفت و ثبات کشورشان را دنبال کنند.

امام جمعه ریگان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأکید کرد: پایان حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌توان از منظر استقلال و حاکمیت ملی این کشور مورد توجه قرار داد و امیدواریم با تقویت اراده ملت‌های منطقه، زمینه برای پایان حضور نظامی آمریکا در سایر کشورهای منطقه نیز فراهم شود.

عباس‌زاده، در پایان با تأکید بر اهمیت استقلال ملت‌های منطقه خاطرنشان کرد: آینده کشورهای منطقه باید به دست ملت‌های خودشان رقم بخورد و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ملت‌ها، حق طبیعی مردم هر کشور است.