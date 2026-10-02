به گزارش خبرگزاری مهر، پاویون «تجارت ایران با اوراسیا» از هشتم مهرماه همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه صنعتی اینوپروم در مینسک بلاروس آغاز به کار کرد. این پاویون با وسعت بیش از هزار مترمربع و حضور حدود ۲۰ شرکت ایرانی، با اجرای شرکت مدیریت تجارت پارس‌کارن برپا شده است؛ اما آنچه در این حضور بیش از نمایش محصولات اهمیت دارد، ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های صادراتی ایران و نیازهای بازار اوراسیاست.



در این چارچوب، مرکز تجاری ایران در روسیه و بلاروس تلاش می‌کند بخشی از موانع ورود شرکت‌های ایرانی به بازار هدف را از طریق ارائه اطلاعات، خدمات تخصصی و ایجاد ارتباط با فعالان اقتصادی منطقه کاهش دهد؛ رویکردی که فعالیت مرکز تجاری را از یک دفتر تجاری یا فضای نمایشگاهی فراتر می‌برد و آن را به یکی از حلقه‌های پشتیبان فرآیند صادرات تبدیل می‌کند.



مرکز تجاری؛ از شناخت بازار تا توسعه صادرات





علیرضا جعفری، رئیس مرکز تجاری ایران در روسیه و بلاروس و رئیس هیئت‌مدیره مدیریت تجارت پارس‌کارن، توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران در بازارهای هدف را از مهم‌ترین اهداف مراکز تجاری عنوان می‌کند.



به گفته جعفری، مراکز تجاری بر اساس شیوه‌نامه سازمان توسعه تجارت ایران و پس از بررسی در کمیته‌های مربوطه مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و مأموریت اصلی آنها ارائه خدمات و اطلاعاتی است که بتواند مسیر فعالیت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف را تسهیل کند.



مرکز تجاری ایران در بلاروس طی دو سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و امسال نیز مجوز مرکز تجاری ایران در روسیه دریافت شده است. همزمان مجوز فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) برای روسیه و قزاقستان نیز اخذ شده و راه‌اندازی دفتری در منطقه آزاد انزلی برای تقویت ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی صادرات به اوراسیا در دستور کار قرار گرفته است.



مرکز تجاری صادرکننده نیست؛ مسیر صادرات را هموار می‌کند



یکی از نکات مهم در مدل فعالیت مراکز تجاری، تفکیک نقش آنها از شرکت‌های مدیریت صادرات است.



جعفری با اشاره به این موضوع توضیح می‌دهد که مرکز تجاری مستقیماً متولی صادرات کالا نیست، بلکه با ارائه اطلاعات، خدمات و ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان ایرانی و فعالان اقتصادی بازار مقصد، زمینه ورود شرکت‌ها به بازار هدف را فراهم می‌کند.



در مقابل، شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند از تولیدکنندگان ایرانی کالا خریداری کرده و فرآیند صادرات را بر عهده بگیرند. به این ترتیب، مرکز تجاری و شرکت مدیریت صادرات دو نقش متفاوت اما مکمل در زنجیره توسعه صادرات ایفا می‌کنند.



این ساختار به شرکت ایرانی اجازه می‌دهد پیش از ورود به یک بازار خارجی، اطلاعات بیشتری درباره شرایط بازار، مشتریان، هزینه‌ها و طرف‌های تجاری در اختیار داشته باشد و سپس درباره نحوه ورود به بازار تصمیم‌گیری کند.



اطلاعات بازار؛ سرمایه تصمیم‌گیری صادرکننده



یکی از مهم‌ترین خدمات مورد اشاره رئیس مرکز تجاری ایران در روسیه و بلاروس، ارائه اطلاعات و گزارش‌های بازار است.



بر اساس توضیحات جعفری، اطلاعات مربوط به وضعیت یک محصول در بازار مقصد، عرضه‌کنندگان، قیمت‌ها و شرایط رقابتی می‌تواند به صادرکننده در ارزیابی ظرفیت بازار کمک کند. در کنار آن، بررسی هزینه‌های حمل‌ونقل، امور گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط، امکان محاسبه دقیق‌تر قیمت تمام‌شده محصول در بازار مقصد را فراهم می‌کند.



این اطلاعات به فعال اقتصادی کمک می‌کند پیش از صرف منابع برای ورود به یک بازار، ابعاد اقتصادی و عملیاتی صادرات را بررسی کند.

اعتبارسنجی طرف‌های خارجی؛ کاهش ریسک تعاملات تجاری



شناخت طرف تجاری یکی دیگر از خدماتی است که در چارچوب فعالیت مرکز تجاری دنبال می‌شود.



جعفری با اشاره به امکان بررسی و اعتبارسنجی شرکت‌های خارجی، می‌گوید اطلاعات مربوط به سابقه و وضعیت طرف مقابل می‌تواند در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا آنها شناخت بیشتری از شرکای بالقوه خود داشته باشند.



این فرآیند در کنار اطلاعات بازار، به صادرکننده کمک می‌کند ارتباط تجاری خود را بر مبنای شناخت دقیق‌تری از شرکت مقابل آغاز کند.

وقتی صادرات از نمایش محصول فراتر می‌رود

عبدالرضا جعفری، مدیرعامل شرکت مدیریت تجارت پارس‌کارن، نیز تسهیل ارتباط میان تجار ایرانی و فعالان اقتصادی کشور میزبان و کمک به ورود محصولات ایرانی به بازار مقصد را از مهم‌ترین کارکردهای مراکز تجاری عنوان می‌کند.



به گفته وی، ورود یک محصول به بازار خارجی صرفاً با قرار گرفتن آن در یک نمایشگاه یا فروشگاه اتفاق نمی‌افتد، بلکه فرآیندی چندمرحله‌ای است که از شناخت بازار و نیاز مصرف‌کننده آغاز می‌شود و تا شناسایی مشتری و توزیع‌کننده، حمل‌ونقل، امور گمرکی، ترخیص، عرضه و بازاریابی ادامه دارد.



از این منظر، مرکز تجاری می‌تواند در بخش‌های مختلف این زنجیره، اطلاعات و خدمات مورد نیاز فعال اقتصادی را ارائه کند؛ از مرحله شناخت بازار و مشتری گرفته تا فراهم کردن ارتباطات لازم برای ورود محصول به بازار مقصد.



پشتوانه ارتباطی مرکز تجاری در روسیه



رئیس مرکز تجاری ایران در روسیه و بلاروس همچنین به شبکه ارتباطی شکل‌گرفته میان این مرکز و مجموعه‌های اقتصادی روسیه اشاره می‌کند.



به گفته علیرضا جعفری، ارتباط با اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های کارآفرینان و صنعتگران، بنیاد روس‌کنگرس، مرکز صادرات روسیه و دیگر نهادهای مرتبط با فعالان اقتصادی، بخشی از ظرفیت ارتباطی ایجادشده برای تسهیل تعامل میان شرکت‌های ایرانی و روسی است.



این شبکه ارتباطی، در کنار شناخت متقابل ایجادشده طی سال‌های فعالیت، می‌تواند مسیر شناسایی شرکت‌ها، برقراری ارتباطات تجاری و بررسی فرصت‌های همکاری میان دو طرف را تسهیل کند.



لجستیک؛ حلقه تکمیل‌کننده مسیر صادرات



ورود موفق محصول به بازار تنها به پیدا کردن مشتری و انجام معامله محدود نمی‌شود و بخش مهم دیگری از این فرآیند به لجستیک اختصاص دارد.



بر اساس توضیحات جعفری، متناسب با نیاز صادرکنندگان، خدماتی همچون ترخیص، حمل‌ونقل و انبارداری نیز در زنجیره فعالیت‌های مرتبط با بازار اوراسیا مورد توجه قرار گرفته است.



ظرفیت‌های انبارداری در منطقه آزاد انزلی، روسیه و بلاروس نیز می‌تواند در چارچوب نیاز صادرکنندگان و با فراهم بودن شرایط، به پشتیبانی از جریان کالا در مسیر بازارهای اوراسیا کمک کند.

پارس‌کارن؛ توسعه یک زنجیره خدمات برای بازار اوراسیا



مجموع این اقدامات، تصویری از رویکردی را نشان می‌دهد که در آن توسعه صادرات تنها به حضور در نمایشگاه یا معرفی محصول محدود نمی‌شود؛ بلکه شناخت بازار، دسترسی به اطلاعات، اعتبارسنجی طرف‌های تجاری، ارتباط با خریداران، خدمات لجستیکی و پشتیبانی از فرآیند ورود محصول به بازار، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.



پاویون «تجارت ایران با اوراسیا» در این میان به‌عنوان یکی از بسترهای معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی، امکان ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی منطقه را فراهم کرده است؛ اما پشت این حضور نمایشگاهی، شبکه‌ای از خدمات و ارتباطات تجاری قرار دارد که مرکز تجاری ایران در روسیه و بلاروس و مجموعه مدیریت تجارت پارس‌کارن بر توسعه آن تمرکز دارند.



روز نخست فعالیت پاویون در مینسک، فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بازار هدف بود؛ ظرفیتی که هدف آن تسهیل مسیر شرکت‌های ایرانی از **شناخت بازار تا یافتن شریک تجاری و ورود محصول به بازار اوراسیا است.



برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های شرکت مدیریت تجارت پارس‌کارن و پاویون «تجارت ایران با اوراسیا» می‌توان به Www.Parskaren.com و www.eurasia-expo.com مراجعه کرد.

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