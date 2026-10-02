به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق بهرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فریدن با تحلیل رخدادهای اخیر در این شهرستان اظهار کرد: حضور پرشور و حماسی آحاد مردم در رزمایش «جان‌فدایان» بار دیگر نشان داد که پشتیبانی ملت از نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های بلند شهدا، پیوندی ناگسستنی است که با هیچ مشکلی گسسته نمی‌شود.



وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی امروز در مسیر عزت و استقلال گام برمی‌دارد افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران بارها ثابت کرده‌اند که هرگز به دوران وابستگی و ذلت بازنخواهند گشت و ایستادگی و بصیرت مردم، اصلی‌ترین عامل تداوم مسیر انقلاب است.



امام‌جمعه موقت فریدن در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از مجاهدت‌های شبانه‌روزی پرسنل خدوم انتظامی، پلیس راهور، پلیس فتا و یگان‌های امنیت اجتماعی در تأمین آرامش جامعه قدردانی کرد.



حجت‌الاسلام بهرامی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار کشور مرهون ایثارگری نیروهای انتظامی است، تصریح کرد: از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود بهبود وضعیت معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه وضعیت فعلی معیشت این حافظان امنیت در شأن آنان نیست.



وی در پایان خاطرنشان کرد: پیام‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌هایی نظیر هفته دفاع مقدس و اجلاس سراسری نماز، چراغ راهی است که باید مورد اهتمام ویژه خانواده‌ها، نخبگان و مدیران اجرایی قرار گیرد تا شاهد تحقق بیش از پیش اهداف نظام باشیم.