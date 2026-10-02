به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه در مسجد جامع پیش‌قلعه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در اجلاسیه نماز فرمودند که لازمه شکل‌گیری و استحکام جامعه اسلامی، اقامه نماز است و تاکید کردند که خانواده‌ها، معلمان، فعالان فرهنگی، مسئولین و ائمه جمعه و جماعات وظیفه مضاعفی نسبت به اقامه نماز دارند.

وی در ادامه افزود: امام رضا (ع) فرمودند که از سن هفت سالگی، کودکان را به نماز امر کنید و نماز مانند اطاعت نظامیان از فرمانده خود است؛ خدا فرمانده است و نوع اطاعت‌پذیری و احترام به فرمانده، همان نماز است. اگر این مرحله را بگذرانیم، به مرحله عشق و رهایی از محرمات خواهیم رسید.

امام جمعه مانه تصریح کرد: ائمه جمعه به عنوان مسئولان، باید اولویت اقامه نماز را در جامعه جا بیندازند و بعد از ۴۷ سال، این موضوع را به یک اولویت تبدیل کنند تا جامعه اسلامی ما به استحکام برسد.

ابراهیمی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقابل با آمریکا گفت: دشمن سه سناریو در این تقابل دنبال می‌کند؛ اول واکنش سریع و بی‌هزینه، دوم ایجاد غافلگیری و ناامنی داخلی و سوم کشاندن جنگ نظامی به عرصه اقتصادی.

وی در ادامه افزود: دشمن از نظر سخت‌افزار نیروی نظامی و تسلیحات بسیار ضعیف است و به گفته حضرت آقا، به گفته دنیا ما چهارم نظامی هستیم ولی به گفته اسلام اول دنیا هستیم. دشمن از نظر مرز خارجی و جنگ نظامی کم آورده و آنچه که امید بسته به چند نفوذی داخلی است و آماده بودن و هوشیاری شما مردم عزیز را می‌طلبد.

امام جمعه مانه تصریح کرد: دشمن در تحریم‌ها و قالب‌های مختلف از روز اول تشکیل نظام علیه ما داشته اما الان به‌ویژه به عنوان استراتژیک نظامی دنبال می‌کند و از موضع‌گیری وزیر خزانه‌داری آمریکا که می‌گوید می‌خواهیم حمله اقتصادی کنیم و اقتصاد ایران فروپاشی می‌شود، مشخص است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تبریک روز روستا و عشایر گفت: روستاییان و عشایر کسانی هستند که امنیت غذایی کشور را ایجاد می‌کنند و نگاه مسئولین نباید به روستا و عشایر یک نگاه جمعیتی باشد.

ابراهیمی‌فرد تصریح کرد: از مسئولین تقاضا دارم نگاه پروژه‌محور را به مسئله‌محور در روستا و عشایر تغییر دهند و نظام مسائل روستا و عشایر با همدیگر متفاوت است و باید از بین خود مردم گروه‌های محل‌محور تشکیل شود.