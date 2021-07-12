ویژگی ها و ثمرات عفاف و حجاب برای جوانان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر از بانه، ماموستا عبدالرحمن خدایی روز دوشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان با گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، نقش خانواده را در گسترش این شاخصه فرهنگی بسیار مهم و محوری یاد کرد.

وی افزود: اگر بخواهیم در جامعه به گونه‌ای حرکت کنیم که نگاه‌ها و افکار دیگران را به خودمان مشغول نکنیم لازم است که پوششمان را درست کنیم چرا که رعایت حجاب و عفاف یک نوع احترام کامل به حقوق اجتماعی مردم است.

امام جمعه بانه تصریح کرد: اگر بتوانیم نگاه درست حجاب را به پسران و دخترانمان آموزش دهیم هیچ گاه نگران ورود فرهنگ‌های مختلف در جامعه نخواهیم بود.

ماموستا خدایی خاطرنشان کرد: نهادینه کردن موضوع مهمی همچون عفاف و حجاب باید توسط همگان به ویژه، دانشجویان، فرهنگیان، متدینین، ادارات و ارگان‌ها در جامعه انجام شود.

حجاب در امنیت و آرامش روانی جامعه نقش بسزایی دارد

اسماعیل رستم پور فرماندار بانه نیز در این نشست اظهار کرد: زنان در حریم حجاب می‌توانند با خیالی آسوده در جامعه حضور یابند و به فعالیت‌های اجتماعی مفید بپردازند.

وی افزود: عفاف و حجاب تنها یک توصیه دینی نیست بلکه موجب ایمن سازی جامعه می‌شود و در تأمین امنیت و آرامش روانی جامعه نقش بسزایی دارد.

وی افزود: بانه شهر اختیار الدینان و مساجد است و از دیرباز تاکنون مردمان این دیار توجه ویژه ای به مبحث عفاف و حجاب داشته‌اند.

فرماندار بانه اظهار داشت: حجاب برای زن هرگز محدودیت نیست بلکه عین مصونیت است اما متأسفانه ارزش‌ها در جامعه به ضد ارزش تبدیل شده است و دشمنان ما سال هاست که سعی کرده‌اند حجاب و پوشش را به صورت یک امر ضد ارزش و مخالف با آزادی زن معرفی کنند.