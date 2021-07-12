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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۸

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

معلمان و رانندگان سرویس مدارس مردادماه واکسینه می‌شوند

معلمان و رانندگان سرویس مدارس مردادماه واکسینه می‌شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مردادماه واکسینه می‌شوند و مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برای سال تحصیلی جدید بازگشایی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در ارتباط مجازی با نشست قطبی کمیسیون ورزش و سلامت (قطب یک) مجلس دانش‌آموزی، درباره موضوع «سلامت دانش‌آموزان» اظهار داشت: نمایندگان مجلس دانش‌آموزی، آینده سازان مملکت هستند و باید این تمرین را داشته باشند تا در آینده مجالس بزرگ‌تری را شکل دهند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیان کرد: هیچ آموزشی جای معلم را نمی‌گیرد. آموزش و پرورش فقط آموزش نیست. پرورش باید حضوری باشد و نیاز است به سمت بازگشایی مدارس برویم.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه کمتر از ۵ درصد از مبتلایان کرونا در دنیا مربوط به سنین زیر ۱۸ سال هستند گفت: افراد زیر ۱۸ سال اگر به کرونا مبتلا شوند به سرعت بهبود می‌یابند بر اساس مطالعات نیز انتقال کرونا از دانش‌آموز به دانش‌آموز بسیار کم است.

وی اظهار کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کنکور پارسال و امسال شرکت کردند و مشکلی از نظر کرونا نداشتند.

رئیسی با اشاره به اینکه پیش بینی یونسکو این است که با وجود کرونا و تعطیلی مدارس تعداد بازماندگان از تحصیل و کودکان کار بیشتر می‌شود و تعطیلی مدارس دانش‌آموزان را از نظر سلامت روحی- روانی دچار آسیب می‌کند، ادامه داد: مجموعه‌ای از اقدامات برای بازگشایی مدارس وجود دارد، با توجه به عدم وجود واکسن برای دانش آموزان زیر ۱۸ سال، معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مرداد، واکسینه خواهند شد.

وی در پایان بر مناسب سازی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی فضاهای آموزشی، تأکید کرد.

کد مطلب 5256157

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
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      اتفاقاً آموزش مجازی خیلی خوبه. ۱- از لحاظ هزینه در این ایام کرونایی که همه مریض دارن و شرایط اقتصادی بد است، خیلی خوبه که آموزش مجازی شده و به نفع اقتصاد خانواده هست. ۲- از لحاظ درس خوندن هم، دانش آموزان و دانشجویان در کنار خانواده هستند و لااقل پدر و مادر می فهمند که بچه چی داره میخونه. ۳- استاد،
    • یک معلم IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
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      با سلام. اکثر جمعیت هر مدرسه را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند؛ حتی اگر بپذیریم ایشان مبتلا به سویه‌های جهش‌یافته نمی‌شوند، قطعاً از خانه به مدرسه و بلعکس ناقل خواهند بود. برای واکسن زدن به معلمین بهانه‌ی بهتری بیابند!
    • مهدی IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
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      دو ماه قبل در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کردم ۷۳ سال سن دارم ساکن شیراز ،الان فقط برای افراد ۶۸ ساله که در سامانه سیب ثبت نام شدند پیامک واکسن میاد ، در صورتی که من ۷۳ ساله پیامک دوز اول هم نیامده، تکلیف ما که راهی برای ثبت نام در سامانه سیب نداریم چیست؟
      • مهدی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
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        سلام جناب آقای دکتر رئیسی از مدیریت شما ممنونیم الحمدالله رب العالمین پیامک دوز اول واکسن دریافت کردم انشاءالله واکسن فراوان شود و روزی عموم مردم محترم کشور عزیزمان باشد تشکر و خدا قوت به مسؤولان گرامی سامانه salamat.gov.ir سپاس فراوان و دعای خیر برای مدیریت عزیز سایت که دیدگاه بنده حقیر منتشر کردند

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