به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در ارتباط مجازی با نشست قطبی کمیسیون ورزش و سلامت (قطب یک) مجلس دانشآموزی، درباره موضوع «سلامت دانشآموزان» اظهار داشت: نمایندگان مجلس دانشآموزی، آینده سازان مملکت هستند و باید این تمرین را داشته باشند تا در آینده مجالس بزرگتری را شکل دهند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیان کرد: هیچ آموزشی جای معلم را نمیگیرد. آموزش و پرورش فقط آموزش نیست. پرورش باید حضوری باشد و نیاز است به سمت بازگشایی مدارس برویم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه کمتر از ۵ درصد از مبتلایان کرونا در دنیا مربوط به سنین زیر ۱۸ سال هستند گفت: افراد زیر ۱۸ سال اگر به کرونا مبتلا شوند به سرعت بهبود مییابند بر اساس مطالعات نیز انتقال کرونا از دانشآموز به دانشآموز بسیار کم است.
وی اظهار کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کنکور پارسال و امسال شرکت کردند و مشکلی از نظر کرونا نداشتند.
رئیسی با اشاره به اینکه پیش بینی یونسکو این است که با وجود کرونا و تعطیلی مدارس تعداد بازماندگان از تحصیل و کودکان کار بیشتر میشود و تعطیلی مدارس دانشآموزان را از نظر سلامت روحی- روانی دچار آسیب میکند، ادامه داد: مجموعهای از اقدامات برای بازگشایی مدارس وجود دارد، با توجه به عدم وجود واکسن برای دانش آموزان زیر ۱۸ سال، معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مرداد، واکسینه خواهند شد.
وی در پایان بر مناسب سازی و رعایت پروتکلهای بهداشتی فضاهای آموزشی، تأکید کرد.
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