سیدعلی طباطبائی نژاد مدیر پخش و اکران حوزه هنری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، غلامرضا فرجی که از اواخر دهه ۶۰ عهده دار مسئولیت پخش و اکران سازمان سینمایی حوزه هنری بود، با فرارسیدن موعد بازنشستگی جای خود را به سیدعلی طباطبایی نژاد داد.

سیدمصطفی حسینی مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» حوزه هنری، طی حکمی سیدعلی طباطبائی‌نژاد از فعالان سینمایی را به سمت معاون پخش و اکران «بهمن سبز» منصوب کرد.

پیش از این غلامرضا فرجی از موسسان و پیشکسوتان پخش و اکران حوزه هنری، از سال ۱۳۶۷ در این جایگاه فعالیت داشت. به زودی طی مراسمی با حضور مدیران سینمایی از بیش از ۳۰ سال خدمت خالصانه وی تجلیل به عمل خواهد آمد.

سیدعلی طباطبائی‌نژاد فارغ التحصیل مقطع کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد تهیه کنندگی از دانشگاه صداوسیماست. وی در بیش از ۱۰ سال فعالیت خود در عرصه فرهنگ و هنر، مدیریت تبلیغات سازمان سینمایی حوزه هنری، مدیریت سامانه فروش بلیت سینما «گیشه ۷»، تبلیغات پخش «بهمن سبز» و تبلیغات باشگاه فیلم سوره را برعهده داشته، طباطبایی‌نژاد در مقام مدیر تبلیغات و مشاور پخش در آثار متعدد سینمایی، سریال، انیمیشن و فیلم کوتاه در سینما و تلویزیون حضور داشته است. وی همچنین سابقه تهیه‌کنندگی، کارگردانی و مجری طرحی آثار مختلفی را برای صداوسیما و حوزه هنری در کارنامه خود دارد.

در بخشی از حکم مدیرعامل «بهمن سبز» خطاب به طباطبائی‌نژاد آمده است: «امید است با درک ظرایف این جایگاه و با تکیه بر نظر کارشناسان مجرب و تجارب گذشتگان، در دوران تازه به سمت اتخاد رویکرد تحولی همراه با تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف در راستای تبدیل شدن پخش بهمن سبز به رهبر پخش محتوای سینمایی در کشور، توسعه بسترهای متنوع پخش مطابق با فراوانی مخاطبان حوزه هنری انقلاب اسلامی با محوریت خانواده و کودک، شکستن کلیشه‌های مرسوم ارتباطی و تلاش برای گسترش دایره تعامل اثربخش با اهالی سینما در راستای اهداف حوزه هنری، شناسایی، رشد و هدایت سرمایه‌های انسانی جوان و متخصص مرتبط با موضوع پخش و اکران سینما، و تقویت منابع درآمدی حاصل از فعالیت‌های پخش و اکران حرکت کنید.»