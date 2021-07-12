به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رحیم‌پور ازغدی، یار دیرین انقلاب و رهبری در بیمارستان بستری شد. او متولد ۱۳۱۱ در مشهد و از مبارزان سیاسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، از فعالان نام‌آشنای انقلاب اسلامی و یار دیرین مقام معظم رهبری است.

وی پدر حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر اثر عفونت داخلی در بیمارستان بستری شده است.

یک کاربر در توئیتی نوشت: «به سختی با وجود بی‌تابی فقط پرسید اذان گفتند؟ این دغدغه پدر شهید و نویسنده و منتقد انقلابی و عدالت‌خواه حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی در بیمارستان بود، دقایقی پیش که خدمتشان بودم.»