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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۸

به علت عفونت داخلی؛

 حیدر رحیم‌پور ازغدی در بیمارستان بستری شد

 حیدر رحیم‌پور ازغدی در بیمارستان بستری شد

حیدر رحیم‌پور ازغدی، پدر حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و یار دیرین انقلاب و رهبری در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رحیم‌پور ازغدی، یار دیرین انقلاب و رهبری در بیمارستان بستری شد. او متولد ۱۳۱۱ در مشهد و از مبارزان سیاسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، از فعالان نام‌آشنای انقلاب اسلامی و یار دیرین مقام معظم رهبری است.

وی پدر حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر اثر عفونت داخلی در بیمارستان بستری شده است.

یک کاربر در توئیتی نوشت: «به سختی با وجود بی‌تابی فقط پرسید اذان گفتند؟ این دغدغه پدر شهید و نویسنده و منتقد انقلابی و عدالت‌خواه حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی در بیمارستان بود، دقایقی پیش که خدمتشان بودم.»

کد مطلب 5256181

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    نظرات

    • روستای توآباد/ شامبولی IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
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      خدا حفظ کند

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