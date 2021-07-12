ساخت مسکن رایگان برای حاشیه نشینان چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری در آئین افتتاح پروژه‌های ملی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۴۵ هزار واحد مسکونی از سوی شرکت بازآفرینی شهری در دو وضعیت ساخت در اراضی و همچنین نوسازی بافت فرسوده احداث شده است، گفت: صد هزار واحد از این تعداد در اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ساخته شد.

وی به دیگر پروژه ساخت و ساز مسکونی در اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی شهری اشاره و تصریح کرد: در زمین ۳.۵ میلیون مترمربعی این شرکت، سال جاری بزرگترین پروژه ساخت مسکن با ۱۲ هزار واحد در شهر بندرعباس آغاز شد که هم اکنون در دست ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به معرفی ۴۰ هزار واحد فرسوده به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، اظهار داشت: سال گذشته ۱۱ هزار واحد ذیل طرح اقدام ملی مسکن افتتاح شد که شش هزار واحد آن به پروژه‌های بافت فرسوده اختصاص داشت. امروز نیز در ۱۷۹ شهر، ۱۱ هزار واحد فرسوده نوسازی شده، افتتاح می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری درباره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، تأکید کرد: در هیئت دولت در اردیبهشت ماه امسال سقف تسهیلات تبصره‌ای ۲.۵ برابر شد و در حال حاضر در کلان شهرها توسعه گران بافت‌های ناکارآمد شهری برای هر واحد فرسوده ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

عبوری خاطرنشان کرد: از دیگر خدمات نوسازی بافت فرسوده به متقاضیان رایگان بودن ۵۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه صدور پروانه ساخت در شهرهای مختلف است که در تهران متقاضیان از صد درصد هزینه پروانه ساخت معاف هستند. همچنین ۵۰ درصد هزینه‌های طراحی، نظارت و اجرا از سوی نظام مهندسی تخفیف داده شده است.

وی درباره اعطای تسهیلات ودیعه مسکن برای جابجایی متقاضیان نوسازی بافت فرسوده در دوره ساخت و ساز گفت: در تهران و کلان شهرها ۶۰ و در سایر شهرها ۴۵ میلیون تومان با سود صفر درصد به متقاضیان این تسهیلات پرداخت می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، امروز در یکی از محلات تهران ۵۰ پلاک ریزدانه با متراژ دو هزار و ۷۳۳ متر مربع تجمیع و به ۱۳۷ واحد مسکونی تبدیل شده و ساخت آن از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات بازآفرینی شهری در حوزه حاشیه نشینی، گفت: در کنار اقدامات اجتماعی، اقدامات کالبدی نیز در دستور کار است که برای نخستین بار پس از انقلاب هزار واحد مسکونی رایگان برای سکونت حاشیه‌نشینان و زاغه‌نشینان شهر چابهار در حال احداث است که تا پایان امسال تکمیل و به حاشیه‌نشینان این شهر تحویل می‌شود.

وی افزود: در محله منبع آب اهواز ۸۱۱ واحد در حال تخریب داریم که حاشیه‌نشینان در آن ساکن هستند. از این رو بیش از هزار واحد در حال ساخت برای حاشیه‌نشینان در محله سپیدار اهواز در دست ساخت داریم.

عبوری تأکید کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه نشین در مشهد زندگی می‌کنند که برای ارتقای سطح زندگی آنها ۱۳۸ پروژه نوسازی محله در سکونت گاه‌های رسمی مشهد با اعتبار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تصویب و اجرایی شده است.