به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ بنیان گذار نهضت احیای فکر دینی» به قلم محمدجواد صاحبی و به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا گزارشی کامل از شرح حال آثار و افکار این مصلح مسلمان را در اختیار خواننده قرار دهد.

کتاب حاضر از هشت بخش تشکیل شده و نگارنده در هر بخش یک قسمت از زندگانی این اندیشمند سیاسی را مورد توجه و بررسی قرار داده است.

در بخش اول تا چهارم این کتاب «از کودکی تا بزرگسالی»، «از سیاحت تا سیاست»، «از اندیشه تا عمل» و «از شرق تا غرب» سید جمال‌الدین اسدآبادی بررسی شده است.

همچنین نویسنده در بخش‌های پنجم تا هشتم نیز «طلوع دوباره از غرب»، «سیاست و دیانت»، «از آسیا تا اروپا» و «غروب در مشرق» این مصلح مسلمان را مورد بررسی قرار داده است که مجموع صفحات این اثر به ۳۸۴ صفحه رسید.