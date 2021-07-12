انتقاد از عدم ملزم کردن مردان به رعایت عفاف در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی مدیران در مورد اتخاذ راهبرد واحد در حل مساله عفاف و حجاب و تعریف عملیات مشترک بین دستگاهی صبح امروز با حضور مدیران دستگاههای متولی برگزار شد. در ابتدای این نشست عاطفه سعیدی نژاد معاون امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی گفت: یکی از مهمترین مسائل در امر عفاف و حجاب ایجاد حساسیت در جامعه است چرا که به سادگی نمیتوان در این حوزه اقدام مؤثری کرد و پیام ما به مخاطب آسیب دیده نمیرسد.
وی افزود: ما در محاصره تبلیغاتی دشمن هستیم و مهمترین راهبرد در این مسیر دیدن راهی برای توجه به قشر آسیب دیده است و در این زمینه باید از ظرفیت اقشار مذهبی استفاده کنیم و اگر این قشر را نسبت به نحوه اثرگذاری خودشان آگاه کنیم، مؤثر خواهیم بود.
سعیدی نژاد افزود: یکی از طرحهای مهم ما رسیدن به فناوری فعال سازی ظرفیتهای مردمی است به طوری که قشر مذهبی میتواند بر قشر خاکستری جامعه اثرگذار باشد و اینکه ما به عنوان دستگاه فرهنگی برای ایجاد زیرساختهای فرهنگی برای استفاده مردم فعالیت کنیم میتواند در حوزه عفاف و حجاب کارساز باشد.
وی اظهار داشت: در همین راستا نیز کارگروه عفاف و حجاب در وزارت کشور تشکیل و مقرر شده جایگاهی برای طراحیهای جدی و مؤثر در حوزه عفاف و حجاب با حضور نهادهای متولی و با محوریت سازمان تبلیغات تشکیل شود.
در ادامه نیز مینو اصلانی نماینده مرکز مطالعات دانشگاه دفاع ملی گفت: ما نیازمند یک هماهنگی میان فعالان عفاف و حجاب هستیم تا دائماً مسائل با هم هماهنگ شود در این زمینه باید یک هدفگذاری واحد ایجاد شود و به اولویت بندی نیازمند هسیم.
اصلانی اظهار داشت: در حال حاضر رواج پوششهای نامتعارف، امنیت اجتماعی بانوان و جامعه را مورد تهدید و خطر قرار داده است. وقتی به پروندههای قضائی توجه میکنیم متوجه میشویم که پوششهای نامتعارف تا چه میزان بر روی افزایش پروندههای جنایی و تهدیدات اجتماعی اثرگذار بوده است.
نماینده مرکز مطالعات دانشگاه دفاع ملی عنوان کرد: اگر در مرحله اول به ابعاد اجتماعی و عدم امنیت برای بانوان در امر فاصلهگیری از عفاف و حجاب توجه کنیم میتوانیم یک حرکت مناسب در این زمینه انجام دهیم.
وی تاکید کرد: به علاوه باید به تناقضات موجود در عفاف و حجاب که در رسانهها، فیلمها و مسائل فرهنگی در حال ترویج است دقت شود.
حجت الاسلام حریزاوی معاون راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: کارهای زیادی در حوزه عفاف و حجاب انجام شده اما در حال حاضر نیازمند نوآوری و فناوری نرم فرهنگی هستیم. رهبر انقلاب نیز پیشتر فرمودند که به دلیل سه پدیده دهه هفتادیهای مدافع حرم، ترویج راهیان نور و پدیده اربعین تا حدی در جنگ نرم پیروز شدهایم.
وی افزود: راهبری هوشمند و زیست بوم فرهنگی تبلیغی مسیری است که در سازمان تبلیغات پیگیری شده است ما فرهنگ را به عنوان زیست بوم در نظر گرفتهایم در نتیجه تعامل با کنشگرها نیز تغییر خواهد کرد و رابطه با کنشگرها عرضی میشود.
در ادامه حجت الاسلام بیاتی نماینده دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: هنوز مردم ایران خبر ندارند که ۸۳ سال پیش اولین تجربه خون دادن برای دین در کشور انجام شد و این اتفاق در مسجد گوهرشاد شروعی برای انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: همه دستگاهها و حتی سازمان تبلیغات در معرفی هر چه بهتر این روز کم کاری کردهاند بنده تعجب میکنم که در روز حجاب که باید عملیات انجام دهیم به جلسه همفکری آمدهایم و این خود دارای تناقض است.
حجت الاسلام بیاتی اظهار داشت: در دفتر سازمان تبلیغات اسلامی کارگروه عفاف در قطب فرهنگی شکل گرفته و دو سال است که به فعالیت میپردازد، مساله مطرح شده در این کارگروه این است که دقیقاً مساله ما چیست و متأسفانه ما مسائل مرتبط با عفاف مانند کنترل نگاه، غیرت، رابطه با نامحرم و … را در نظر نگرفتهایم و حتی کارشناسان و قوانین ما نیز از شاخصهای عفاف غفلت کردهاند.
نماینده دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: زمانی مساله حجاب حل میشود که پشتیبانهای آن یعنی شاخصهای مرتبط با عفاف رفع شود. مساله پوشش زنان اهمیت زیادی دارد اما نیاز به پشتیبان دارد مثل اینکه مساله غیرت که امروزه در حال تغییر است و در حال از بین بردن مفهوم حجاب است.
وی تاکید کرد: اینکه پلیس سعی در حفظ حجاب بانویی داشته باشد غلط است بلکه باید این طراحی ایجاد شود که مردان نسبت به حجاب ناموس خود احساس مسئولیت کنند.
نماینده دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: متأسفانه ما برای مردها مساله زیست عفیفانه را تعریف نکردهایم و گویا تنها زنان باید این مسائل را رعایت کنند.
حجت الاسلام بیاتی عنوان کرد: حجاب بیانگر عفاف است و حجاب و عفاف تشکیل دهنده نظریه جنسی است در حالی که هیچ گاه در جمهوری اسلامی نظریه جنسی را تعریف نکردیم و هیچ دستگاهی روی آن کار نکرده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که هزاران روایت از ائمه در این زمینه وجود دارد و وقتی این عفاف و نظریه جنسی را تعریف کنیم ازدواج به هنگام رخ میدهد. البته باید دانست که هر ازدواجی، عفاف نمیآورد بلکه تنها ازدواج مناسب و به هنگام این امر را رقم میزند.
نماینده دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد: در دفتر تبلیغات اسلامی این آمادگی را داریم که پروژه شهر دوستدار عفاف و مناسبات زیست عفیفانه را با همکاری دستگاهها اجرا کنیم و در حوزه مبلغین نیز آمادگی ارائه خدمات آموزشی را داریم.
در ادامه این مراسم محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش گفت: ما در عفاف و حجاب و موضوعات فرهنگی سال هاست که اینگونه جلسات را گذاشتهایم اما خروجی مؤثری نداشته و آمارهای جامعه نیز این امر را نشان میدهد. یک زمانی هنگامی که از آسیبهای اجتماعی سخن میگفتیم برای رفع آن در سطح جامعه تلاش میشد اما امروزه آسیبها وارد منازل و خانوادههای ما شده و بحث عفاف و حجاب نیز به داخل خانوادهها رسیده است.
وی گفت: متأسفانه نگرش دستگاههای ما برای رفع معضلات جوانان مانند نگاه به فرزندان خود نیست و اینکه تنها بنشینیم و در جلسات عملکرد دستگاهها را بررسی کنیم هیچ خروجی مؤثری ندارد و به دلیل سالها غفلت خودمان دچار این آسیبها شدهایم.
تندگویان بیان کرد: وقتی میخواهیم برای قشری از جامعه سیاست گذاری کنیم باید آن آحاد جامعه خودشان در جلسه حضور داشته باشند، بنده در جلسه با جوانان دلیل اصلی عدم پایبندی بخشی از قشر جوان به حجاب و عفاف را جویا شدم که نتایج جالبی از آن به دست آمده است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش گفت: مهمترین دلایل این جوانان بخش فهم و آموزش است، بنده نمیخواهم دستگاه آموزش و پرورش را زیر سوال ببرم اما ما یک نگاه غلط آموزشی داریم و در حال تعلیم دین به فرزندان به صورت نمرهای و واحد درسی هستیم در حالی که این موضوع کاملاً اقناعی و مفهومی است.
تندگویان بیان کرد: علت عدم پذیرش حجاب برای نوجوانان نیز مدل تعاریف غلط از حجاب و عدم وجود تعریف اقناعی مناسب است. متأسفانه ما اعتبارات زیادی را در نظام آموزش و پرورش صرف کردهایم اما هیچ برنامهای برای رفع آسیبهای اجتماعی در این نظام وجود ندارد. در حقیقت نظام آموزشی باید دین را در قالب کارگروههای مباحثهای و اغناعی به فرزندان و نسل جوان تفهیم کند و فرزندان باید در کنار درسهای خود یک کارنامه علمی و مهارتی داشته باشند و حداقل ۴۰ درصد زمان آموزشی دانش آموزان باید به مسائل ارتباطی، مهارتها و … اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در رفتارمان در زمینه عفاف و حجاب تناقض وجود دارد اظهار داشت: برخی از دختران قهرمان و ورزشکار کشور از بنده سوال میکنند که چرا برای حضور در مسابقات و حضور روی سکوهای قهرمانی باید تمامی شئونات اسلامی رعایت شود این در حالی است که هنرمندان در جشنوارهها و مناسبتهای متعدد حضور مییابند، جایزه میگیرند و در عین حال حجاب کامل یا شئونات اسلامی را رعایت نمیکنند و این تناقض در ذهن نسل جوان باقی است.
تندگویان تاکید کرد: ما چگونه باید با این رفتار دوگانه برخورد کنیم و چرا در جامعه به گونهای رفتار نشده که دخترانه محجبه بدانند که در جامعه مورد تقدیر و تحسین هستند؟ ما در بحث حجاب سال هاست که در حال سیاست گذاری هستیم اما این سیاست گذاری ها به طور صحیح به جامعه القا نشده است. به عنوان مثال در بسیاری از مراکز تابلویی مبنی بر رعایت شئونات اسلامی وجود دارد اما هیچ کجا تابلویی مبنی بر سالن یا مکان ویژه بانوان محجبه برای ارج دادن به این قشر وجود ندارد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش اظهار داشت: متأسفانه فرهنگ امروز تغییر کرده و به سمتی رفته که بانوی محجبه در جامعه بیشتر از دیگر اقشار مورد فشار و ظلم قرار میگیرد چرا که در برههای از زمان تلاش شد تا برای عدم ایجاد تبعیض به بانوان محجبه مزایایی داده نشود و نتیجه این سیاست آن شد که در حال حاضر بانوان محجبه ما تحت تبعیض قرار گرفتهاند و حتی در جامعه به آنها نیز توهین میشود.
تندگویان تاکید کرد: ما باید موضوع حجاب را در جامعه تبلیغ و از بانوان محجبه تقدیر کنیم تا جایگاه آنها را بالا ببریم و فرزندان ما بدانند که باحجاب بودن چه مزایایی برای جامعه، مردان و زنان دارد.
وی در پایان عنوان کرد: متأسفانه هیچ مزیتی برای بانوان محجبه ایجاد نکردهایم و دائماً در حال تبلیغ حجاب هستیم.
در ادامه این نشست حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: بنده یک تلقی غلط موجود در جامعه را قبول ندارم و این است که نمیتوان از مدیران مربوطه عفاف و حجاب توقع نوآوریهای جدید را نداشت، ما کمتر مجالی برای آنکه مسئولین به آسیب شناسی بپردازند ایجاد کردهایم اما نباید توقع نوآوری از مدیران را کنار گذاشت و تنها مسائل اجرایی را از آنها خواستار شد.
وی افزود: باید حرفهای جوانان به دقت شنیده شود و توقع چاره جویی از مسئولان نباید حذف شود.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین روحی نماینده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: قانون عفاف و حجاب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و دستگاههای مسئول آن نیز مشخص هستند اما متأسفانه دستگاههای متولی به وظایف خود عمل نمیکنند.
وی ادامه داد: مواضع رهبری و مراجع نیز در این زمینه کاملاً مشخص است، زمانی که نیروی انتظامی سامانه ناظر را راه اندازی کرد شاهد انباشت پروندهها به دلیلی بی حجابی بودیم.
نماینده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان کرد: مقررات قانونی ما در حوزه عفاف و حجاب کامل است و باید به دنبال اجرای این مواضع باشیم اما نکته مورد توجه آن است که عفاف و حجاب تنها مختص بانوان نیست و شامل مردان نیز میشود.
وی تصریح کرد: متأسفانه ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد و اوضاع فرهنگی ما هر روز در حال بدتر شدن است و علت آن عدم موفقیت دستگاههای فرهنگی و تهاجم دشمن است.
حجت الاسلام والمسلمین روحی بیان کرد: ما ظرفیت فضای مجازی را جدی نگرفتیم و از رسانه ملی به خوبی استفاده نکردیم. آنقدری که صدا و سیما برای یک قابلمه تبلیغ میکند برای حجاب تبلیغ نمیکند.
در ادامه نیز دلالی نماینده حوزه علمیه خواهران اظهار داشت: ما در حوزه عملیات و ارتباط گرفتن در موضوع عفاف و حجاب نمره خوبی نمیگیریم و بسیاری از برنامههای ما شیب آسیب در این حوزه را زیادتر کرده است.
وی افزود: لازم است سیاستها اصلاح شود و باید به سمت سیاستهای حمایتی از بانوان محجبه و حجاب برویم چرا که امروزه جامعه بانوان محجبه راحتی علیرغم دستیابی به جایگاههای بالای علمی و اجتماعی دست دوم میداند.
وی گفت: جنس گفتمانهای ما با فرزندان امروزی جامعه فاصله زیادی دارد، بحث جزیرهای نگاه کردن به مسائل نیز موضوع دیگری است که در بسیاری از امور فرهنگی دیده میشود و متأسفانه ما در این امور مردم را فاکتور گرفتهایم این در حالی است که تا زمانی که از ظرفیت مردم استفاده نشود اتفاق خاصی در این زمینه رخ نخواهد داد.
دلالی با بیان اینکه مهارت ارتباطی مؤثر در جامعه پایین است، بیان کرد: متأسفانه حجاب و عفاف را به هویت ایرانی اسلامی پیوند نزدیم و در زمینه عفاف و حجاب همیشه به بانوان اشاره کردهایم در صورتی که این یکی از خطاهای ماست که در حوزه رعایت عفاف به مردان توجه کمتری شده است.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال چرا یک بانوی ورزشکار موظف است با رعایت شئونات اسلامی در میادین حضور یابد اما مردان ورزشکار میتوانند بدون محدودیتهای خاص و با هر شکل و ظاهری به فعالیت بپردازند و برای مردان محدودیت خاصی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: بخش زیادی از کارهای بر زمین مانده عفاف و حجاب مردانه است و حوزههای علمیه با بیش از ۵۰۰ مدرسه، ۱۴۰ NGO، ۱۲ مرکز مشاوره و ۱۲ پژوهشگاه میتوانند از تمام ظرفیت خود در صورت وجود برنامه منسجم استفاده کنند.
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