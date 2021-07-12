۴۸ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی احداث شده یا در دست احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارشی در ۱۸ تیر ماه و در پی خاموشی‌های اخیر کشور در خبرگزاری مهر با عنوان «قطع مکرر برق؛ میوه مقاومت آقای وزیر مقابل نیروگاه‌سازی!»، وزارت نیرو به توضیح برخی موارد مذکور در این گزارش پرداخته است.

متن توضیحات وزارت نیرو به شرح زیر است:

وزارت نیرو در دولت دوازدهم کار خود را با تاکید بر اینکه دوره مدیریت عرضه در حوزه مصرف آب و برق سپری شده و اکنون در دوره مدیریت توأمان عرضه و تقاضا قرار داریم، تمام توان و تلاش خود را همزمان با تولید در جهت تعدیل و کاهش مصرف و مدیریت تقاضا متمرکز کرد تا از این راه بتواند درآمد و سرمایه‌های محدود شرکت‌های آب و برق را به بهینه‌ترین صورت ممکن هزینه کند.

در هیچ کشوری از دنیا، سیاست‌های توسعه زیرساخت آب و برق بر مبنای تقاضای کنترل نشده و سیری‌ناپذیر مصرف تعیین نمی‌شود و مدیران این بخش اولویت کار خود را ابتدا بر روی کنترل مصرف با تأسیسات موجود و سپس افزایش ظرفیت آنها متمرکز می‌کنند.

وزیر نیرو نیز در نخستین ماه‌های حضور در وزارت نیرو در سال ۹۶ با تشریح شرایط پرمصرفی در کشور و بیان مفاهیمی جدید همچون خوش‌مصرفی آب و برق، اهتمام مجموعه وزارت نیرو را ابتدا بر بهینه کردن مصرف و هم‌زمان با آن بر ایجاد تأسیسات جدید آب و برق و به‌ویژه تأسیسات نیروگاهی متمرکز کرد، به نحوی که فقط در دولت دوازدهم بالغ بر ۱۲ هزار و ۱۰۱ مگاوات طرح نیروگاهی به بهره‌برداری رسیده و کار ساخت ۱۶۳۰۹ مگاوات نیز شروع شده که به دولت سیزدهم تحویل می‌شود.

در طول دوران خدمت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۸۶ واحد نیروگاه حرارتی بزرگ به بهره‌برداری رسیده که این رقم به طور متوسط در سال حدود ۲۵۰۰ مگاوات بوده است.

اما پیش‌فرض و منبع اصلی گزارش «قطع مکرر برق؛ میوه مقاومت آقای وزیر مقابل نیروگاه‌سازی» و اتهامات وارد شده در این گزارش، استناد به مصاحبه وزیر نیرو با خبرگزاری فارس در بهمن ماه سال ۹۶ دارد که وی در صحبت‌های خود با محوریت و برنامه‌های وزارت نیرو برای تعدیل و کنترل مصرف در ساعت‌های محدودی از پیک تابستان عنوان کرده و استناد به خبر به عنوان عدم علاقه و رغبت وزیر نیرو برای طرح‌های نیروگاهی به نوعی قلب مطلب و مغالطه‌ای آشکار است.

بررسی متن این خبر نیز نشان می‌دهد وزیر نیرو به هیچ عنوان از واژه "مافیای نیروگاه‌سازی" استفاده نکرده و در جواب خبرنگار به این سوال که «ساخت صرف نیروگاه برای پاسخگویی به تقاضای ۲۰۰ ساعت مصرف، صحیح و درست نیست، منجر به اعمال فشار مافیای نیروگاه‌سازی به او نخواهد شد؟»، جواب داده: «اگر لازم باشد نیروگاه احداث خواهد شد اما اینکه صرفاً نیروگاه بسازیم نه این‌طور نیست».

بر این اساس، تفسیر این حرف که وزیر نیرو تمایلی به توسعه بخش نیروگاهی ندارد، نوعی سو برداشت و برخورد سطحی با موضوع تلقی می‌شود.

در خصوص برنامه ششم توسعه، در متن این برنامه و در بند «ت» ماده ۴۸، دولت مکلف شده از طریق وزارت نیرو نسبت به افزایش توان تولید «تا» ۲۵ هزار مگاوات اقدام کند، اما بر همگان واضح است که ورود کشور به وضعیت تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و محقق نشدن برنامه‌های جلب سرمایه‌گذاری از خارج کشور و عدم وجود انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل ناترازی اقتصاد برق، این دورنما را با مشکل جدی تأمین سرمایه از طریق فاینانس خارجی و همچنین جلب سرمایه‌گذار داخلی مواجه کرد.

با این وجود وزارت نیرو در طول این مدت موفق شد حدود ۱۱ هزار مگاوات افزایش توان تولید برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی و ۳ هزار مگاوات افزایش تولید در بخش غیرحرارتی را محقق سازد.

در طول این برنامه، علاوه بر ۱۴۰۹۲ مگاوات به بهره برداری رسیده در برنامه ششم، حدود ۱۶ هزار مگاوات طرح‌های نیروگاه حرارتی نیز در حال احداث بوده و ۱۸ هزار و ۴۶۵ مگاوات طرح نیروگاهی جدید نیز در انتظار رفع توقف تأمین مالی خارجی قرار دارند که با احتساب ۱۴ هزار مگاوات طرح نیروگاهی راه‌اندازی شده در طول برنامه، ظرفیت نیروگاهی به حدود ۴۸ هزار مگاوات می‌رسد.

همچنین حدود ۴ برابر ظرفیت در دست ساخت که از دولت دهم به دولت یازدهم تحویل شده از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم تحویل می‌گردد تا تکمیل و بهره برداری شود.

لذا اتهام عدم توجه وزارت نیرو به توسعه بخش نیروگاهی بدون توجه به آمار و ارقام رسمی و صرفاً استناد به خبری در یک خبرگزاری، بی‌پایه و دور از واقعیت است.