مدیر گروه اجتماعی و اقتصادی شبکه جام جم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از طرف حسن ملکی مدیر شبکه جام جم مرتضی چلبی به عنوان مدیر گروه اجتماعی و اقتصادی این شبکه معرفی شد.

در این حکم به مدیر گروه اجتماعی اقتصادی تاکید شده است: «نظر به تعهد، تجربه و دانش جنابعالی بعنوان مدیر گروه اجتماعی و اقتصادی شبکه جهانی جام جم منصوب می شوید.

انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه و بهره گیری موثر از برنامه سازان حرفه ای، خلاق و آشنا با نیاز و سلیقه ایرانیان و فارسی زبانان سرتا سر دنیا، ضمن ایجاد فضای پر نشاط، آگاهی بخش و امید آفرین موضوعات زیردر کانون توجه گروه قرار گیرد:

- تبین و تشریح عظمت انقلاب اسلامی و راه پیموده شده، پیشرفت های صورت گرفته در چهاردهه گذشته و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی

- تعالی، ترویج و انتقال هویت و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و معرفی الگوهای داخل و خارج کشور در این زمینه

- معرفی فرصتهای موجود در اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری و نقش آفرینی ایرانیان خارج کشور در این عرصه مبتنی بر رویکردهای دولت سیزدهم

- تبین و تشریح عظمت آینده انقلاب اسلامی و نقش ایرانیان خارج کشور و بویژه جوانان در این زمینه

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمتگزاری به نطام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رسانه ملی خواستارم.»