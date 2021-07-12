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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۳

کشف ۷۵۸ قلم کالای قاچاق از داشبورد یک کامیون

کشف ۷۵۸ قلم کالای قاچاق از داشبورد یک کامیون

سخنگوی گمرک گفت: پرسنل گمرک سرو از کامیون سوخت برگشتی از ترکیه توانستند بیش از ۷۵۸ قلم کالای دندانپزشکی، سم، مته حفاری و قنداق تفنگ را که در داشبورد این کامیون جاسازی شده بود، کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: روز گذشته، نیروهای گمرک سرو در آذربایجان غربی حین کنترل و بازرسی یک دستگاه کامیون تانکر دار برگشتی از ترکیه تعداد ۵۹۰ عدد توربین دندانپزشکی، ۱۵۳ عدد بطری حاوی سم کشاورزی، ۵ عدد مته حفاری و ۱۰ عدد قنداق تفنگ کشف کردند.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص ارزش کالای مکشوفه گفت: ارزش تقریبی ۵۷۸ قلم کالای کشف شده جمعاً ۵ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال است که پس از تشکیل پرونده به مراجعه قضائی برای سیر مراحل رسیدگی فرستاده شد.

کد مطلب 5256272

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