عفاف و حجاب از مسائل مهم فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفته عفاف و حجاب، گفت: عفاف و حجاب یکی از مسائل مهم حوزه فرهنگی کشور است و امیدواریم دولت منتخب نسبت به مسئله عفاف و حجاب رویکرد جدی و حمایتی داشته باشد.

وی با تبریک فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا سلام الله علیها و اشاره به فرا رسیدن هفته عفاف و حجاب ضمن گرامیداشت این ایام، اظهار داشت: متأسفانه در تمامی دولت‌ها رویکردها نسبت به موضوع حجاب و عفاف سیاسی برخورد شد و امیدواریم با روی کار آمدن دولت منتخب نسبت به این موضوع و مسئله مهم برنامه ریزی و رویکرد حمایتی صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش خانواده‌ها و سبک زندگی و تأثیرات مهم آن در حوزه حجاب و عفاف، افزود: موضوع حجاب و عفاف یک مسئله بسیار مهم و ضروری است و نهادینه کردن آن در جامعه نیازمند هم افزایی همه بخش‌های اجرایی و فرهنگی کشور است که باید برای آن برنامه ریزی دقیق و هدفمند داشت.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ایجاد تسهیلات مناسب و رفع موانع ازدواج، تصریح کرد: متأسفانه با توجه به شرایط امروز کشور و برخی مشکلات اقتصادی شاهد کاهش روند تشکیل خانواده و ازدواج از سوی جوانان هستیم که به هیچ وجه این روند قابل قبول نیست و یکی از مهم‌ترین اقدامات در این بخش همین مانع زدایی ها در بخش ازدواج و تشکیل خانواده است.

حجت الاسلام شکریان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی دشمنان برای تضعیف و تخریب جایگاه خانواده در جوامع اسلامی، تاکید کرد: امروز دشمنان مهم‌ترین کانون جوامع اسلامی که همان خانواده است را مورد هجمه و تخریب قرار داده‌اند و می‌خواهند با آسیب وارد کردن و تضعیف خانواده به اهداف خود در جوامع اسلامی دست پیدا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی در پایان ضمن اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در حوزه حجاب و عفاف، خاطر نشان کرد: امروز مهم‌ترین مشکل در بخش عفاف و حجاب اجرایی شدن و عملیاتی شدن قانون این حوزه است و متأسفانه با افزایش آسیب‌های اجتماعی به این حوزه هم آسیب‌های جدی وارد شده است که باید برای مقابله با آن برنامه ریزی دقیق، هدفمند و اراده جدی داشت.