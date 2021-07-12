پیشروی‌ ارتش یمن در استان «البیضاء»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله پیشروی‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در استان «البیضاء» همچنان ادامه دارد. نیروهای یمنی به تازگی پیشروی‌های زیادی را در این استان محقق ساخته اند.

بر اساس این گزارش، یمنی‌ها به تازگی ضمن پیشروی در شرق البیضاء بر مناطقی نظیر المحصن، الغول و جبل سوداء مسلط شدند. درحال حاضر نیز نیروهای یمنی به آخرین پایگاه تروریست‌های القاعده در شرق البیضاء نزدیک شده اند.

چندی پیش نیروهای مقاومت یمن طی عملیاتی گسترده در استان البیضاء موفق شدند کنترل شهر راهبردی «الزاهر» واقع در این استان را به دست بگیرند.

«ضیف الله الشامی» سخنگوی دولت نجات ملی یمن پیشتر سخنانی را در خصوص دستاوردهای نیروهای مقاومت این کشور در استان البیضاء مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: دستاوردهای مقاومت یمن در «البیضاء» محاسبات سعودی‌ها را برهم زد. نیروهای یمنی بخش‌های مهمی در استان البیضاء را به کنترل خود درآوردند.

این مقام یمنی افزود: ائتلاف سعودی در استان البیضاء متحمل شکست سنگینی شده است و بسیار آشفته به نظر می‌رسد. پیش از این، سعودی‌ها در جبهه البیضاء برای خود افسانه پیروزی‌های خیالی را ساخته بود.

الشامی گفت: ائتلاف سعودی از گروه‌های تروریستی نظیر داعش و القاعده برای تحقق پیروزی در البیضاء حمایت به عمل آورد اما هیچگاه تصور نمی‌کرد که نیروهای مقاومت ابتکار عمل در این جبهه را به دست گیرند.