آلودگی آب در سوادکوه نداریم/ بررسی علل مسمومیت برخی اهالی

به گزارش خبرنگار مهر، شماری از اهالی شهرستان سوادکوه طی دو روز اخیر به دلیل بیماری روده‌ای روانه بیمارستان‌ها شدند، این درحالی است که آب و فاضلاب مازندران هرگونه آلودگی آب را در منطقه رد کرد است.

بهمن آذرمنش سخنگوی آب و فاضلاب مازندران و مسئول روابط عمومی در پیگیری خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه منابع تأمین آب ساکنان شهرهای زیرآب، پل سفید، شیرگاه و روستاهای مسیر مشترک است، در صورت آلودگی احتمالی آب، تعداد مراجعان باید بیش از حد انتظار و رشد تصاعدی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به تعداد معدود مراجعه کنندگان به بیمارستان مسئله انتقال بیماری از طریق آب آلوده منتفی است، همچنین با بررسی میدان صورت گرفته توسط کارشناسان کنترل کیفی آب شرکت آبفا، مراجعان به بیمارستان از نقاط مختلف شهر بودند و با توجه به نمونه برداری‌های انجام شده، موردی از آلودگی آب مشاهده نشده است.

این درحالی است که رشیدی رئیس مرکز بهداشت سوادکوه نیز با بیان اینکه موضوع در دست بررسی است، اظهار داشت: طی دو روز گذشته افراد مشکوک به مسمومت در شهرستان داشتیم.