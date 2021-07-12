تأمین جهیزیه ۱۰۰۰ زوج نیازمند ایلامی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر دوشنبه در آیین اهدای جهیزیه به ۸۰ زوج مددجوی مورد حمایت کمیته امداد استان ایلام اظهار کرد: تهیه جهیزیه برای این تعداد زوج مددجو با همکاری و مشارکت کمیته امداد و جامعه خیرین و نیکوکاران تأمین شده است و امروز در گرامیداشت یاد و خاطره ۳ هزار شهید این استان به زوج‌های مددجو تحویل می‌شوند.

وی افزود: هر سری جهیزیه شامل اهدایی به این زوج‌ها شامل ۵ قلم کالای اساسی از جمله، یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، لباسشویی و بوده و ارزش هر سری از این اقلام جهیزیه برای هر یک از زوج‌ها به قیمت کارخانه ۲۲ میلیون تومان است و ارزش واقعی بازار کالاها حدود ۳۰ میلیون تومان است.

موسی نژاد با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۹۰۰ زوج مددجو و نیازمند در این استان از کمیته امداد اقلام جهیزیه یا کمک هزینه خرید جهیزیه دریافت کرده‌اند، افزود: امسال بر اساس برنامه هدف گذاری شده جهیزیه بیش از یک هزار زوج نیازمند در استان تأمین خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با عنوان اینکه این نهاد در کنار خدمات گوناگون حمایتی، عمرانی، فرهنگی و توانمندسازی که به خانواده‌های نیازمند ارائه شده، توجه به تحکیم بنیان خانواده‌ها را به صورت جدی مورد توجه قرار داده است، افزود: تأمین جهیزیه زوج‌های نیازمند و مددجو در همین راستا و یکی از خدمات مهم و ضروری کمیته امداد به زوج‌های نیازمند است.

موسی نژاد تصریح کرد: کمیته امداد در راستای خدمات فرهنگی و آموزشی و توجه به تحکیم بنیان خانواده‌ها در زمینه حمایت از ازدواج فرزندان خانواده‌های مددجو علاوه بر تأمین جهیزیه زوج‌ها خدمات دیگری از جمله آموزش و مشاوره‌های قبل از ازدواج، آموزش سبک زندگی اسلامی ایرانی، ارائه مشاوره‌های تخصصی، آموزش مهارت‌های زندگی و خدمات دیگر را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه درصد طلاق در بین خانواده‌های مددجو به نسبت دیگر اقشار جامعه در این استان بسیار پایین و کمتر از پنج درصد است، گفت: به منظور تشویق مددجویان به امر ازدواج، آن دسته از مددجویانی که اقدام به ازدواج مجدد کنند نیز علاوه بر دریافت جهیزیه، خدمات دیگری نیز از کمیته امداد دریافت خواهند کرد.