زهرا شایسته فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز سایبان مهر قریب به چهار سال است که در زمینه ازدواج آسان مشغول به فعالیت است که با رویکرد روانشناختی و نیت‌های مومنانه شهروندان و مسئولین شهرستان همدان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه خدمات این مرکز شامل خدمات همسان گزینی است، ادامه داد: دختران و پسران مجرد با رجوع به مرکز در سامانه‌ای ثبت نام می‌کنند و پس از گذراندن چندین جلسه مشاوره، افرادی که نسبت به یکدیگر همسانی دارند، پس از معرفی به یکدیگر به چندین جلسه مشترک مشاوره هدایت می‌شوند و پس از گذراندن کارگاه‌های مربوطه به مراحل بعدی ازدواج منتقل می‌شوند و حمایت‌های بعدی ما در گام بعدی آغاز می‌شود.

شایسته فرد ضمن اشاره به شرایط سخت اقتصادی و هزینه‌هایی که زوجین برای تهیه جهیزیه و هزینه‌های جاری ازدواج متحمل می‌شوند اظهار کرد: ما در این زمینه تسهیلاتی هرچند اندک مانند اعطای وام به زوج‌ها فراهم می‌کنیم، ضمن اینکه یک جهیزیه کامل با نصف قیمت بازار برای زوج تهیه شده است که می‌توانند نمونه آن را در خود مرکز مشاهده کنند و به صورت نقد و اقساط پرداخت نمایند.

مسئول مرکز جامع تحکیم خانواده سایبان مهر با اشاره به اینکه در کنار آسان سازی ازدواج پایداری و ماندگاری ازدواج برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تشریح کرد: ما مسیر ادامه زندگی مشترک زوجین را با مشاوره‌های روانشناختی پس از ازدواج، کارگاه‌های روانشناختی و همایش‌هایی برای ارتقا بهداشت روانی زوجین و کیفیت مهارت‌های ارتباطی بین زوجین، تقویت و هموار می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما همچنین کارگاه‌های مهر مادرانه داریم که در صورت فرزند آوری زوج‌ها می‌توانند از کارگاه‌های فرزند پروری ما استفاده کنند و همچنین در خصوص مهارت پروری و استعداد یابی فرزندان آنها نیز می‌توانیم کارگاه‌هایی داشته باشیم.