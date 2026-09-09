به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مجتمع تفریحی ـ گردشگری کریمه اهل‌بیت(ع) پیش از ظهر چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، مهدی مهری مدیرکل کمیته امداد استان قم و جمعی از مدیران استانی و مسئولان کمیته امداد در شهرستان کهک برگزار شد.

این مجتمع که توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) برای استفاده مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش این نهاد فراهم شده است، ظرفیت ارزشمندی برای ارائه خدمات فرهنگی، تفریحی و گردشگری به خانواده‌هایی به شمار می‌رود که ممکن است در شرایط عادی امکان بهره‌مندی از چنین مجموعه‌هایی را نداشته باشند.



مجتمع تفریحی ـ گردشگری کریمه اهل‌بیت(ع) از مجموعه‌های شاخص تفریحی و گردشگری استان قم است که با اختصاص آن به استفاده خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، زمینه‌ای فراهم شده است تا مددجویان و خانواده‌های آنان بتوانند در محیطی مناسب و بانشاط، اوقات فراغت خود را در کنار یکدیگر سپری کرده و از ظرفیت‌های تفریحی، فرهنگی و اقامتی این مجموعه بهره‌مند شوند.



فراهم‌شدن چنین امکانی برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، در راستای توجه به ابعاد مختلف خدمت‌رسانی به محرومان و ارتقای کیفیت زندگی آنان، اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود؛ چراکه حمایت از خانواده‌های نیازمند تنها به تأمین نیازهای معیشتی محدود نمی‌شود و ایجاد فرصت برای نشاط، تفریح، آرامش و حضور خانوادگی در محیط‌های مناسب نیز بخشی از توجه به کرامت آنان است.



استاندار قم در این مراسم با قدردانی از اقدام انجام‌شده برای فراهم‌کردن امکان استفاده مددجویان از این مجموعه، از سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، مهدی مهری، مدیرکل کمیته امداد استان قم، و محمد امید مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد به‌صورت ویژه تشکر و قدردانی کرد.



بهنام‌جو اظهار کرد: فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای خانواده‌های تحت پوشش که شاید در شرایط عادی امکان دسترسی به برخی امکانات و مجموعه‌های تفریحی و گردشگری را نداشته باشند، اقدامی ارزشمند در مسیر خدمت به مردم است.



استاندار قم افزود: امروز با تلاش و همراهی مجموعه‌های مختلف در کمیته امداد کشور و استان قم و همچنین مجتمع اقتصادی کمیته امداد، این امکان فراهم شده است که خانواده‌های تحت پوشش بتوانند از ظرفیت یک مجموعه مناسب و ممتاز تفریحی و گردشگری استفاده کنند و در کنار خانواده خود اوقات فراغت متفاوتی داشته باشند.

استاندار قم، این اقدام را نمونه‌ای از استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات به خانواده‌های تحت پوشش دانست.



استاندار قم تأکید کرد: خدمت به مردم و محرومان تنها در تأمین نیازهای ضروری و معیشتی خلاصه نمی‌شود و فراهم‌کردن زمینه نشاط، آرامش، تفریح و بهره‌مندی خانواده‌ها از امکانات مناسب نیز بخشی از خدمت شایسته به مردم است.



استاندار قم با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی زندگی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد گفت: خانواده‌های نیازمند نیز همانند سایر اقشار جامعه به نشاط، تفریح، اوقات فراغت و حضور در محیط‌های مناسب خانوادگی نیاز دارند و باید برای فراهم‌شدن این فرصت‌ها برنامه‌ریزی کرد.



بهنام‌جو افزود: اگر ظرفیت‌های موجود در کشور و استان به شکل مناسب در خدمت مردم قرار گیرد، می‌توان بخشی از فاصله موجود در بهره‌مندی اقشار مختلف از امکانات فرهنگی، تفریحی و اجتماعی را کاهش داد.



استاندار قم فراهم‌شدن امکان استفاده مددجویان از مجتمع تفریحی ـ گردشگری کریمه اهل‌بیت(ع) را اقدامی در همین مسیر دانست و بر تداوم اقدامات مشابه برای افزایش نشاط و امید در میان خانواده‌های تحت پوشش تأکید کرد.



استاندار قم اظهار کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، مجموعه‌های اقتصادی، خیران و بخش‌های مردمی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مؤثرتر در حوزه فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان قم در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی افزود: باید تلاش شود این ظرفیت‌ها به شکلی مدیریت شود که اقشار مختلف مردم، به‌ویژه خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، امکان بهره‌مندی بیشتری از آن داشته باشند.



بهنام‌جو از همه مدیران، دست‌اندرکاران و مجموعه‌هایی که در فراهم‌شدن زمینه بهره‌برداری از این مجتمع برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.



استاندار قم در ادامه، توسعه فضاهای فرهنگی، تربیتی و بانشاط را از نیازهای مهم جامعه عنوان کرد و گفت: ایجاد محیط‌های مناسب برای گذران اوقات فراغت جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و تقویت پیوندهای خانوادگی کمک کند.



بهنام‌جو اظهار کرد: باید از ظرفیت مجموعه‌هایی از این دست برای ایجاد محیط‌های سالم، بانشاط و امیدبخش استفاده شود و زمینه حضور خانواده‌ها در این فضاها بیش از گذشته فراهم شود.



استاندار قم تأکید کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، مجموعه‌های اقتصادی و مجموعه‌های مردمی می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم و به‌ویژه اقشار نیازمند را هموار کند.



مجتمع تفریحی ـ گردشگری کریمه اهل‌بیت(ع) پس از بهره‌برداری، برای استفاده خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تفریحی و اجتماعی این نهاد اختصاص یافته است.

