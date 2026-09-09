به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش مقابل چین در آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا، درباره شرایط تیم ملی ایران در این مسابقه اظهار داشت: امروز برای من یک بازی گرمکننده بود. پیش از این دو مسابقه انجام داده بودیم، اما تیمهای مقابل در سطح تیمهای لیگ ملتها نبودند. اما امروز مقابل چین بازی کردیم و این یک محک جدیتر برای تیم ایران بود.
وی با اشاره به عملکرد چین گفت: چین مثل همیشه بازی خوبی انجام داد. این تیم زمانی که در لیگ ملتها بازی میکرد، تنها یک پیروزی داشت، اما همیشه با ترکیب کامل به میدان میرفت، چون میخواست پیشرفت کند. وقتی مقابل تیمهای قدرتمند بازی میکنید، شاید امتیاز رنکینگ نگیرید، اما متوجه میشوید که تیم روزبهروز بهتر میشود.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: چین کار فوقالعادهای انجام داد. به نظرم این اتفاق نشان میدهد تیمهایی که در سطح بالاتری رقابت میکنند، میتوانند پیشرفت کنند.
پیاتزا در بخش دیگری از صحبتهایش درباره حضور تیمهای مختلف در لیگ ملتها و اهمیت رقابت با تیمهای قدرتمند، گفت: اگر میخواهید چین را شکست دهید، باید واقعاً بهتر از آنها بازی کنید. امروز ثابت کردیم که بیش از هر چیز به همه بازیکنان روی نیمکت نیاز داریم، چون میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی درباره عملکرد تیمش در جریان مسابقه نیز گفت: بازی را همانطور که باید انجام دادیم. در پایان ست دوم و بخش میانی ست سوم، چند اشتباه داشتیم، اما بعد از آن توانستیم در لحظات حساس امتیاز بگیریم. این موضوع برای من بسیار مهم است، چون نشان میدهد تیم ایران روزبهروز در حال پیشرفت است.
سرمربی تیم ملی والیبال اشاره ای هم به حضور تیم ملی والیبال چین در مرحله نهایی لیگ ملتهای دو سال گذشته کرد و گفت: من موافق فروش میزبانی مرحله نهایی نیستم زیرا تیمها با خرید امتیاز، حضور خود را در مرحله نهایی قطعی میکنند.
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