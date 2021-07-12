آیت الله شیخ عبدالخالق عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دین اسلام زنان بزرگی همانند فاطمه زهرا (س)، حضرت زینب (س) حضرت خدیجه و… داشته ایم که تأثیرات مثبت و بزرگی بر اسلام داشته اند و این نشان از جایگاه ویژه و بالای بانوان در اسلام بر خلاف اظهارات دشمنان است.

وی گفت: از این رو بانوان فرهیخته و صاحب علم و درایت باید با تاسی از بزرگ بانوان دین مبین اسلام، صراط مستقیم را به زنان و دختران اسلامی نشان دهند تا خدایی ناکرده در این عصر که شاهد هجمه دشمنان علیه اسلام به ویژه حجاب هستیم، بانوی مسلمان هیچ آسیبی نبیند.

این استاد حوزه علمیه کرمانشاه با انتقاد از پوشش نامناسب برخی بانوان، تصریح کرد: باید اذعان کرد که در سال‌های اخیر پوشش برخی از بانوان در سطح معابر و خیابان‌های شهر به هیچ وجه در شأن یک جامعه اسلامی به ویژه شهری همانند کرمانشاه نیست و بی گمان این دست از بانوان و دختران به نوعی فریب تبلیغات دروغین دشمنان دین خدا را خورده اند که ما در ارشاد این قشر وظیفه دینی و انسانی داریم.

آیت الله عبداللهی ادامه داد: جا دارد از حضور همیشگی و جهادی بانوان فرهیخته و بسیجی که همواره در میادین فرهنگی حضور داشته تقدیر و تشکر کنیم، این بانوان وقت و زمان خویش را در راه اعتلای اسلام اصیل وقف کرده اند که این کار اجری بزرگ نزد خداوند متعال دارد.

این شاگرد برجسته حضرت امام خمینی (ره) گفت: از بانوان برجسته و فرهیخته کرمانشاهی انتظار داریم که با تشکیل کانون‌های فرهنگی مداوم و همیشگی زمینه تقابل با تهاجم فرهنگی را مهیا کنید زیرا با انجام این کار می‌توانید تا حد قابل توجهی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی در بین قشر بانوان جلوگیری کنید.

آیت الله عبداللهی خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات، اردوهای فرهنگی و زیارتی توسط بانوان فرهیخته نقش بسیار مهمی در تشریح و تبیین جایگاه واقعی زن در اسلام واقعی دارد.

وی با اشاره به اینکه زن در جوامع غربی صرفاً به دیده یک کالا نگریسته می‌شود، گفت: برخلاف آنچه که غربی‌ها ادعا دارند، زن در کشورهای توسعه یافته و غربی حرفی برای گفتن ندارد و با رصد اخبار حوادث در رسانه‌ها متوجه این حقیقت تلخ جامعه زنان در غرب خواهیم شد.