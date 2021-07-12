افتتاح کارگاه کارآفرینی طرح فدک در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در این مراسم اظهار کرد: جامعه زنان سپاه سنندج برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و بانوان نیازمند این شهرستان اقدام به راه اندازی این کارگاه کرده است.

وی افزود: در این کارگاه خیاطی ۲۵ بانوی استادکار در دو شیفت مشغول به فعالیت هستند و با تولید البسه ایرانی علاوه بر کمک به رونق تولید داخلی برای معیشتشان نیز اقداماتی صورت دهند.

عسکری اعلام کرد: بانوان بسیجی سنندج در ایام مختلف سال به ویژه طی دو سال اخیر در دوران کرونایی تلاش‌های قابل توجهی را انجام داده اند که تولید بیش از ۸۰ هزار عدد ماسک و البسه بیمارستانی از جمله این اقدامات است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج از بسیج جامعه زنان در راستای حمایت از بانوان نیازمند کردستانی تقدیر کرد و گفت: برای حمایت از بانوان نیازمند سنندجی به حمایت ویژه نیاز داریم.

وی افزود: در شهر سنندج که حاشیه نشینان جمعیتشان بیشتر از هسته مرکزی است شاهد حواشی و معضلات بسیاری برای زنان سرپرست خانوار هستیم لذا حمایت از بانوان سرپرست خانوار در سنندج نیازمند نگاه ویژه است.

حکیمیان معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور نیز در این مراسم اظهار کرد: باید با برنامه ریزی منسجم زنان سرپرست خانوار به سمت مشاغل خانوادگی سوق داده شوند.

وی افزود: هم اکنون مشاغل از خانگی به خانوادگی تغییر یافته است و حتی در سطح صنایع تکنولوژی بالا، مشاغل خانگی صنعت محور در کشورهای پیشرفته شکل گرفته است.

حکیمیان اظهار کرد: با ایجاد مشاغل خانوادگی هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند لذا در این راستا انتظار داریم در همه نقاط کشور از جمله سنندج با صنایع هماهنگی شود تا اموری که امکان مونتاژ در خانه دارند این امر عملیاتی شود.