نقش اثرگذار رسانه های همدان در توسعه استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در نشست با هیأت مدیره خانه مطبوعات همدان اظهار کرد: رسانهها نقش تأثیر گذاری در توسعه استان و پیشرفت امور داشته اند.
وی ادامه داد: برنامهها و طرحهای خانه مطبوعات استان در مورد هفته خبرنگار مورد حمایت همه دستگاهها قرار گیرد.
استاندار همدان افزود: همکاری و تعامل خوب رسانههای استان همدان با دستگاههای اجرایی قابل تقدیر است.
شاهرخی اظهار کرد: در جهت خدمت به مردم، ضرورت دارد که ارتباط و تعامل با خانه مطبوعات گستردهتر باشد.
وی با بیان اینکه همکاری و همراهی اعضای هیئت خانه مطبوعات در این مدت قابل تقدیر است، اضافه کرد: دولت در این چند سال اخیر نقش عمدهای در تحولات استان داشته که بیبدیل و تأثیرگذار بوده است.
استاندار همدان افزود: توفیقات مختلف در استان در سایه همراهی رسانهها در تنویر افکار عمومی، ایجاد فضای تعاملی، وحدت و دوری جستن از مسائل حاشیهای صورت پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه نقش رسانهها در فراهم کردن آرامش و بستری برای فعالیتهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در استان بیبدیل است، افزود: رسانههای استان نقش مهمی در فرهنگسازی برنامهمحوری مدیران و خط مشیهای عمومی دولت ایفا کردند.
شاهرخی با اشاره به اینکه رسانهها سهم عمده و مؤثری در اطلاعرسانی سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان داشتند، ادامه داد: در جریان سیل استان، رسانهها پابهپای مسئولان همراهی و همکاری داشتند که قابل تقدیر است.
وی نقش رسانهها در سیل استان را مهم دانست و گفت: خبرنگاران استان در جریان سیل، با تولید خبرهای مؤثر و کاربردی مانع از مخاطرات بیشتر شدند.
شاهرخی با بیان اینکه از هر گونه همکاری و حمایت در راستای تجلیل از جایگاه رسانه و اصحاب خبر در روز خبرنگار دریغ نخواهد شد، ادامه داد: رعایت پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملهای ستاد استانی مقابله با کرونا در برنامههای تعیین شدهی روز خبرنگار الزامی است.
وی از فرمانداران نیز خواست تا در هفته خبرنگار، بهصورت ویژه مراسم و برنامههای خاصی برای اصحاب رسانه در نظر داشته باشند.
شاهرخی با تاکید بر اینکه باید دستگاههای اجرایی استان، با هیئت مدیره خانه مطبوعات استان، همراهی و همکاری داشته باشند، ادامه داد: پرداخت مطالبات رسانههای استان در اولویت دستگاههای اجرایی باشد و خانه مطبوعات با هماهنگی اداره ارشاد اقدام کند.
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