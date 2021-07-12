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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۳۰

۱۹ فقره جهیزیه به نوعروسان شهرستان دیر اهدا شد

۱۹ فقره جهیزیه به نوعروسان شهرستان دیر اهدا شد

بوشهر - رئیس کمیته امداد شهرستان دیر گفت: ۱۹ فقره جهیزیه برای نوعروسان شهرستان دیر تامین شد.

سیدعلی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک سالروز ازدواج آسمانی امام علی (ع) و حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: همزمان با سالروز این پیوند آسمانی در راستای کمک به ازدواج آسان جوانان، تعداد ۱۹ فقره جهیزیه به همت خیرین، مراکز نیکوکاری و اعتبارات امداد به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان دیر اهدا شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان دیر افزود: هر فقره جهیزیه به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال کالای ایرانی شامل یخچال، جاروبرقی، لباسشویی، فرگاز و تلویزیون است.

وی خیرین را بازوی اصلی کمیته امداد دانست و ادامه داد: در سال جاری ۱۵ زوج دیگر در نوبت دریافت جهیزیه داریم که برای تأمین بخشی از هزینه‌ها نیازمند مساعدت و همراهی خیرین و نیکوکاران هستیم.

حسینی بیان کرد: سال گذشته ۵۳ فقره جهیزیه به ارزش کل هشت میلیارد ریال به زوج‌های جوان تحت پوشش این نهاد در شهرستان دیر اهدا شد.

کد مطلب 5256533

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