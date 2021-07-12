آمریکا با محاصره اقتصادی به دنبال نسل کشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «برونو رودریگز»، وزیرخارجه کوبا در حساب کاربری خود در توئیتر اظهارات و مواضع مقامات آمریکایی در ارتباط با تحولات داخلی کوبا را محکوم کرد.

وزیر خارجه کوبا در واکنش به مواضع مقامات آمریکایی درباره اعتراضات و تحولات داخلی کشورش گفت: مشاور امنیت ملی کاخ سفید چه از نظر سیاسی و یا اخلاقی حق صحبت کردن علیه کوبا را ندارد.

بالاترین مقام وزارت خارجه کوبا در ادامه نوشت: دولت آمریکا صدها میلیون دلار برای براندازی در کشور ما اختصاص داده و برای نسل‌کشی و کمبودهای اقتصادی در کوبا دست به محاصره اقتصادی می‌زند.

روز گذشته رسانه‌های غربی از برخی تجمعات اعتراضی در کوبا خبر دادند و این موضوع با واکنش سریع رئیس جمهور این کشور روبرو شد. «میگوئل دیاز-کانل برمودز» دبیر اول کمیته مرکزی حزب حاکم و رئیس جمهور کوبا، با حضور در تلویزیون این کشور با مردم کشورش سخن گفت و با اشاره به برخی اعتراضات اظهار داشت که مردم کوبا حاکمیت کشور خود را به کشور دیگری تحویل نخواهند داد.

رئیس جمهور کوبا در اظهارات خود همچنین درباره مشارکت واشنگتن در اقدامات بی ثبات کننده سیاسی علیه کوبا که در ایام بیماری همه گیر کرونا، تشدید شده، هشدار داد. او گفت که اعتراض‌ها واقعی بوده است اما «مزدوران» آمریکا با استفاده از رسانه‌های اجتماعی از این اعتراض‌ها سوء استفاده کردند. رئیس جمهوری کوبا البته هشدار داد که تحرکات بعدی تحمل نخواهند شد.