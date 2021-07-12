یونان و اتحادیه عرب تفاهم نامه همکاری امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه یونان، «نیکوس دندیاس» وزیر امور خارجه یونان قرار است با سفر به قاهره، پایتخت مصر با «احمد ابولغیط»، دبیرکل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کند.

پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه یونان با اعلام این خبر گفته است که دیدار وزیرخارجه این کشور از قاهره، فردا سه شنبه، ۱۳ جولای(۲۲ تیرماه) صورت خواهد گرفت.

آن گونه که در این خبر اعلام شده قرار است در جریان این سفر، تفاهم نامه همکاری میان وزارت خارجه یونان و اتحادیه عرب امضا شود.

همچنین گفته شده براساس این تفاهم نامه رایزنی های سیاسی و دیپلماتیک میان آتن و اتحادیه عرب و همچنین روابط یونان با کشورهای عضو اتحادیه عرب افزایش خواهد یافت.

با این حال در این گزارش اشاره نشده که آیا وزیرخارجه یونان در سفر به قاهره با مقامات ارشد و رهبران سیاسی مصر نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت یا خیر؟

تلاش یونان برای برقراری روابط نزدیک تر و گرم با کشورهای عربی و اتحادیه عرب در حالی است که این کشور همزمان روابط پرتنش و گاه پرچالشی را با ترکیه دنبال می کند.