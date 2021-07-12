رایزنی سامح شکری با مقامات اروپایی درباره سدالنهضه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سامح شکری وزیر امور خارجه مصر در سفر به بروکسل در دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره سد النهضه گفت‌وگو کرد.

احمد حافظ سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: شکری در دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن تشریح نتایج نشست اخیر شورای امنیت درباره سد النهضه، به تبادل نظر با آنها درخصوص تبعات این سد بر مصر پرداخت.

رئیس دستگاه دیپلماسی مصر ضمن قدردانی از بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در انتقاد از آغاز مرحله دوم آبگیری سد النهضه توسط اتیوپی، بر اهمیت تدوین نقشه‌راهی برای دستیابی به توافقی عادلانه و الزام‌آور در چارچوب مدت زمانی مشخص تاکید کرد.

دو طرف در این دیدار همچنین درباره تلاش‌های مصر در متوقف‌سازی موج مهاجران از سواحل مصر به سمت اروپا و حضور نزدیک به ۶ میلیون مهاجر و پناهنده در مصر گفت‌وگو کردند.

از سوی دیگر، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و مصر در بخشی دیگر از مذاکرات خود به بررسی مساله فلسطین و حل و فصل عادلانه و فراگیر این مساله پرداختند.

در این دیدار همچنین درخصوص پرونده سوریه و تحولات لیبی رایزنی و بر اهمیت برگزاری انتخابات لیبی در ۲۴ دسامبر آن و خروج همه نیروهای خارجی و مزدوران از این کشور بدون هیچ گونه استثنا و تاخیری تاکید شد.