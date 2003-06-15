درگيريهاي شديد در مكه مكرمه 10 كشته به جا گذاشت

به گزارش تلويزيون NBN در اين درگيريها كه از ساعات اوليه صبح امروز يكشنبه در مناطقي از شهر مقدس مكه ميان نيروهاي امنيتي سعودي با گروههاي ناشناس آغاز شد، دستكم 5 تن از نيروهاي امنيتي سعودي و پنج تن ازطرف مقابل كشته شدند.

گزارش بيشتري درباره جزييات اين درگيري و هويت طرف درگير با نيروهاي پليس سعودي منتشر نشده است. خبرگزاري فرانسه نيز در خبري كوتاه با تاييد اين خبر اعلام كرد در جريان درگيري ميان پليس عربستان با گروههاي ناشناس در شهر مكه مكرمه دستكم 10 تن از طرفين كشته شده اند.

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