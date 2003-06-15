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۲۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۱۰

درگيريهاي شديد در مكه مكرمه 10 كشته به جا گذاشت

شبكه خبري NBN لبنان لحظاتي پيش از وقوع درگيريهاي شديد در مكه مكرمه و كشته شدن دستكم 10 تن در اين درگيريها خبر داد.

به گزارش تلويزيون  NBN  در اين درگيريها كه از ساعات اوليه صبح امروز يكشنبه در مناطقي از شهر مقدس مكه ميان نيروهاي امنيتي سعودي با  گروههاي ناشناس آغاز شد، دستكم 5 تن از نيروهاي امنيتي سعودي و پنج تن ازطرف مقابل كشته شدند.
گزارش بيشتري درباره جزييات اين درگيري و هويت طرف درگير با نيروهاي پليس سعودي منتشر نشده است. خبرگزاري فرانسه نيز در خبري كوتاه با تاييد اين خبر اعلام كرد در جريان درگيري ميان پليس عربستان با   گروههاي ناشناس در شهر مكه مكرمه دستكم 10 تن از طرفين كشته شده اند.
کد مطلب 5257

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