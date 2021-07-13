به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری آنلاین خانه مطبوعات یزد و با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، جمعی از خبرنگاران، معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان و مدیرعامل شبکه فعالان ازدواج، صفحه تخصصی ازدواج با عنوان کافه عشق به آدرس cafe_eshgh_iran افتتاح شد.

اعظم‌السادات امامی، معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد در این نشست از فعالیت هشت مرکز مشاوره ازدواج و خانواده در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: در سال ۹۹ اهتمام جدی برای افزایش این مراکز انجام شد و پنج مرکز از مراکز موجود طی سال گذشته بهره برداری شد.

وی همچنین از فعالیت ۱۹۰ کارگاه آموزشی و فرهنگی مشاوره ازدواج به صورت حضوری و آنلاین خبر داد و اظهار داشت: کارشناسان و مشاوران استان یزد سال گذشته به هزار و ۱۳۱ نفر مشاوره ازدواج دادند.

امامی همچنین از برگزاری پویش ازدواج جوانان با مشارکت خیران، برگزاری هشت نشست تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه ازدواج و خانواده، جمع‌آوری جهیزیه، معرفی کار به جوانان در آستانه ازدواج، اعلان فراخوان اعطای مسکن به زوج‌ها به صورت رایگان یا کم‌بها و جشنواره فروش ویژه مزدوجین و جوانان به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در این رابطه اشاره کرد.

ثبت ۵۰۰ ازدواج در قالب شبکه فعالان ازدواج در یزد

مدیرعامل شبکه فعالان ازدواج استان نیز در این نشست از ۵۰۰ ازدواج در قالب شبکه فعالان ازدواج استان یزد خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۱۵۰ مورد ازدواج در قالب این شبکه ثبت شده است.

حجت الاسلام هادی امامی افزود: برگزاری تسهیلات ازدواج، راه اندازی اتاق عقد رایگان، برگزاری جشن ازدواج با هزینه ای کمتر از ۱۰ میلیون تومان از برنامه های پیش بینی شده توسط شبکه فعالان ازدواج استان یزد است.

وی بر لزوم فرهنگ سازی ازدواج آگانه با کمک رسانه ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه در یزد شاهد برگزاری جشن ازدواج باشکوه با هزینه های بسیار سنگین هستیم این در حالی است که حتی در برخی کشورهای اروپایی که برای برخی جوانان ما الگو شده اند، زوج ها برای آغاز زندگی اقدام به تهیه وسایل استفاده شده و دست دوم می کنند.