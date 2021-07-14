شدیدترین تورم ۳۰ سال اخیر آمریکا رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، وزارت کار آمریکا گزارش جدید خود را منتشر کرد که نشان میدهد تورم آمریکا در ماه ژوئن با سریعترین رشد خود از حدود ۱۳ سال گذشته روبرو شده است.
شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ماه ژوئن ۵.۴ درصد جهش کرده است که این بزرگترین جهش این شاخص از آگوست سال ۲۰۰۸، درست قبل از بحران مالی جهانی، تا کنون است.
طبق این گزارش مهمترین عامل افزایش تورم آمریکا رشد قیمت خودروهای دستدوم و بالا رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی بوده است.
اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که تورم آمریکا در این ماه حداکثر به ۵ درصد برسد.
با حذف قیمتهای پرنوسان سوخت و مواد غذایی شاخص اصلی تورم ۴.۵ درصد رشد کرده است که این بالاترین جهش این شاخص از ۱۹۹۱ تا کنون است.
اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که شاخص اصلی تورم آمریکا در این ماه حداکثر ۳.۸ درصد جهش کند.
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