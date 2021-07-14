«دلتا»در رباط کریم جان ۱۳ نفر دیگر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نظام ملکشاهی صبح چهارشنبه با بیان اینکه میزان فوتی‌ها در هر سه شهر پرند، رباط کریم و نصیرشهر با افزایش ۲۰ درصدی روبرو بوده است، افزود: به تازگی ۱۳ نفر از شهروندان اهل این سه شهر را به‌خاطر ابتلاء به کرونا از دست داده‌ایم.

نظام ملکشاهی با اشاره به اینکه سرعت سرایت دلتا نسبت به ویروس‌های قبلی بیشتر است‌، اضافه کرد: در هفته گذشته ۳۰۸ نفر در این شهر به کرونا مبتلا شدند که نسبت به مدت مشابه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: براساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا و مصوبه ستاد مدیریت کرونا رباط کریم، از روز گذشته این شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته است و لذا از امروز تنها فعالیت مشاغل گروه شغلی یک در رباط کریم مجاز است.

ساداتی اظهار کرد: مشاغل گروه‌های دو، سه و چهار از فردا مجاز به فعالیت تا زمان اعلام دوباره نخواهند بود و تمام مسئولان ادارات، نهادهای و ارگان‌های انقلابی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان، مؤسسات مالی و اعتباری، و شهرک‌های صنعتی با جدیت بر رعایت مصوبات شرایط وضعیت قرمز نظارت و اقدامات لازم را اجرایی کنند.

برای جلوگیری از این موضوع بهترین راهکار سرعت دادن به روند واکسیناسیون است که به گفته مسئولان این روند دوباره در این شهر آغاز شده است، اما شواهد همچنان از روند کند واکسیناسیون حکایت دارد.