به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید حسینی مدافع تیم ملی فوتبال ایران که بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از تیم استقلال ایران راهی ترابوزان اسپور ترکیه شده بود، بعد از سه فصل بازی در این تیم راهی کایسری اسپور شد.

حسینی به عنوان بازیکن آزاد راهی کایسری اسپور شد و چهارمین فصل حضورش در فوتبال ترکیه را تجربه خواهد کرد.



‌تصویری از حضور حسینی (سمت چپ) در تمرین کایسری

هنوز جزئیاتی از قرارداد حسینی با کایسری اسپور منتشر نشده است.

طبق قانون، حسینی بعد از جدایی از تیم استقلال باید حق ترانسفر این تیم ایرانی را پرداخت کند. این اتفاق بعد از انتقال حسینی به ترابوزان رخ داد و شامل انتقال او به کایسری اسپور هم می شود. در واقع این مدافع ملی پوش ایران باید مبلغی را به عنوان حق ترانسفر به استقلال بدهد که به صورت رسمی خبری در این ارتباط منتشر نشده است.