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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۹:۵۰

قرارداد مدافع تیم ملی رسمی شد

تصویری از حضور حسینی در تمرین کایسری‌اسپور/ سهم استقلال چقدر است؟

تصویری از حضور حسینی در تمرین کایسری‌اسپور/ سهم استقلال چقدر است؟

سیدمجید حسینی مدافع تیم ملی ایران در تمرین تیم کایسری اسپور ترکیه حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید حسینی مدافع تیم ملی فوتبال ایران که بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از تیم استقلال ایران راهی ترابوزان اسپور ترکیه شده بود، بعد از سه فصل بازی در این تیم راهی کایسری اسپور شد.

حسینی به عنوان بازیکن آزاد راهی کایسری اسپور شد و چهارمین فصل حضورش در فوتبال ترکیه را تجربه خواهد کرد.

تصویری از حضور حسینی در تمرین کایسری‌اسپور/ سهم استقلال چقدر است؟
‌تصویری از حضور حسینی (سمت چپ) در تمرین کایسری

هنوز جزئیاتی از قرارداد حسینی با کایسری اسپور منتشر نشده است.

طبق قانون، حسینی بعد از جدایی از تیم استقلال باید حق ترانسفر این تیم ایرانی را پرداخت کند. این اتفاق بعد از انتقال حسینی به ترابوزان رخ داد و شامل انتقال او به کایسری اسپور هم می شود. در واقع این مدافع ملی پوش ایران باید مبلغی را به عنوان حق ترانسفر به استقلال بدهد که به صورت رسمی خبری در این ارتباط منتشر نشده است.

کد مطلب 5257635

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    نظرات

    • کورش IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
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      سهم چی اقا شما استقلالی ها حرف مفت میزنید یه بازیکنی قبلا تیم شما بوده ده تا تیم عوض کرده هنوزم میگن هر جا بره ما سهم داریم هم این و هم برا صیاد منش این حرف مفت رو میزنید،اقای خبرگزاری استقلالی که این خبرای اراجیف رو میزاری با شما هم هستم،ما هم مهدی طارمی یا خیلیای دیگه که رفتن و لژیونر شدن باید
    • کورش IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
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      ادامه صحبتم؛بگیم ما هم سهم داریم،ما که میدونیم میخوان یه پولی بهتون برسونن از قبلش گفتید رسانه های استقلالیتون که بزنید سهممون رو ازانتقال فلان بازیکن گرفتیم،اونی ک فکر میکنید ماییم خودتونید،اون از ستاره هاتون ک یهو دو سه تاره شدین مگه نباید اول یکی بگیری بعد دومی رو،یهو دو ستاره زدید به لباستون

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