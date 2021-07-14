به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی با اشاره عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: در ۳ ماهه نخست امسال ۷۸ هزار و ۸۳۰ مأموریت انجام شده است.

وی با بیان این‌که از این تعداد مأموریت ۱۲ هزار و ۳۶ عملیات مرتبط با حوادث ترافیکی و ۶۶ هزار و ۷۹۴ مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است، ادامه داد: مجموعاً در سه ماهه نخست امسال، ۲۸۸ هزار و ۵۴۵ تماس با مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ مشهد برقرار شده است که ۱۰ هزار و ۴۷۰ تماس، مزاحمت تلفنی بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: ۱۲۴ هزار و ۶۱۲ تماس غیر مرتبط و ۷۴ هزار و ۶۳۳ تماس نیز مشاوره‌ای بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوادث ترافیکی که اورژانس ۱۱۵ در دانشگاه علوم پزشکی برای مصدومان آمبولانس به محل اعزام کرده است، هزار و ۹۰۷ مورد در نقاط جاده‌ای و ۱۰ هزار و ۱۲۹ مورد در مناطق شهری انجام شده است؛ از مجموع اعزام‌های عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، ۶۹ هزار و ۲۰۷ مورد مربوط به شهرستان مشهد بوده که شامل ۶۰ هزار و ۷۲۵ مأموریت غیرتصادفی و هشت هزار و ۴۸۲ مأموریت تصادفی بوده است.

یزدانی افزود: پرسنل پرتلاش اورژانس پیش‌بیمارستانی در خط مقدم مبارزه با بیماری منحوس کرونا در سه ماهه نخست امسال، به شش هزار و ۵۲۷ بیمار مشکوک به علائم کرونا خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی ارائه دادند.

وی افزود: مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای ۱۵۴ پایگاه عملیاتی شامل ۹۳ پایگاه شهری، ۶۱ پایگاه جاده‌ای، یک پایگاه امداد هوایی، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با تحت پوشش داشتن اورژانس شهرستان‌های کلات، چناران، مشهد، سرخس و طرقبه شاندیز در سرتاسر استان به صورت شبانه‌روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.