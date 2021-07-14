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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۵

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد؛

ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی به ۶۵۲۷ بیمار مشکوک به کرونا در مشهد

ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی به ۶۵۲۷ بیمار مشکوک به کرونا در مشهد

مشهد ـ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سه ماهه نخست امسال به شش هزار و ۵۲۷ بیمار مشکوک به علائم کرونا در مشهد خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی با اشاره عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: در ۳ ماهه نخست امسال ۷۸ هزار و ۸۳۰ مأموریت انجام شده است.

وی با بیان این‌که از این تعداد مأموریت ۱۲ هزار و ۳۶ عملیات مرتبط با حوادث ترافیکی و ۶۶ هزار و ۷۹۴ مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است، ادامه داد: مجموعاً در سه ماهه نخست امسال، ۲۸۸ هزار و ۵۴۵ تماس با مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ مشهد برقرار شده است که ۱۰ هزار و ۴۷۰ تماس، مزاحمت تلفنی بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: ۱۲۴ هزار و ۶۱۲ تماس غیر مرتبط و ۷۴ هزار و ۶۳۳ تماس نیز مشاوره‌ای بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوادث ترافیکی که اورژانس ۱۱۵ در دانشگاه علوم پزشکی برای مصدومان آمبولانس به محل اعزام کرده است، هزار و ۹۰۷ مورد در نقاط جاده‌ای و ۱۰ هزار و ۱۲۹ مورد در مناطق شهری انجام شده است؛ از مجموع اعزام‌های عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، ۶۹ هزار و ۲۰۷ مورد مربوط به شهرستان مشهد بوده که شامل ۶۰ هزار و ۷۲۵ مأموریت غیرتصادفی و هشت هزار و ۴۸۲ مأموریت تصادفی بوده است.

یزدانی افزود: پرسنل پرتلاش اورژانس پیش‌بیمارستانی در خط مقدم مبارزه با بیماری منحوس کرونا در سه ماهه نخست امسال، به شش هزار و ۵۲۷ بیمار مشکوک به علائم کرونا خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی ارائه دادند.

وی افزود: مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای ۱۵۴ پایگاه عملیاتی شامل ۹۳ پایگاه شهری، ۶۱ پایگاه جاده‌ای، یک پایگاه امداد هوایی، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با تحت پوشش داشتن اورژانس شهرستان‌های کلات، چناران، مشهد، سرخس و طرقبه شاندیز در سرتاسر استان به صورت شبانه‌روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.

کد مطلب 5257651

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