نامزدهای جوایز امی ۲۰۲۱ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اسامی نامزدهای هفتاد و سومین دوره مراسم جوایز امی شامگاه ۲۲ تیر اعلام شد.

در فهرست نامزدهای امسال سریال‌های «تاج» و «مندلورین» با نامزدی در ۲۴ رشته بیشترین نامزدی را کسب کرده‌اند. «وانداویژن» با نامزدی در ۲۳ بخش، «سرگذشت ندیمه» با ۲۱ نامزدی، «اس‌ان‌ال» با ۲۱ نامزدی و «تد لاسو» با ۲۰ نامزدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سریال «لاوکرفت کانتری» که ساخت ادامه آن متوقف شد نیز ۱۸ نامزدی کسب کرد.

در مجموع شبکه اچ‌بی‌او و اچ‌بی‌او مکس با ۱۳۰ نامزدی پیشتاز رقابت در بهترین‌های تلویزیونی بوده‌اند و نتفلیکس با ۱۲۹ نامزدی و دیزنی پلاس با ۷۱ نامزدی در رتبه‌های بعدی جای دارند.

فهرست مهمترین بخش‌های نامزدهای امی ۲۰۲۱ چنین است:

بهترین سریال درام

«پسرها»، «بریجرتون»، «تاج»، «سرگذشت ندیمه»، «لاوکرفت کانتری»، «مندلورین»، «ژست»، «ما همین هستیم»

بهترین سریال کمدی

«بلکیش»، «کبرا کای»، «امیلی در پاریس»، «هکس»، «مهماندار پرواز»، «روش کامینسکی»، «پن ۱۵»، «تد لاسو»

بهترین مینی‌سریال

«ممکن است نابودت کنم»، «مِر از ایست‌تاون»، «گامبی وزیر»، «راه‌آهن زیرزمینی»، «وانداویژن»

بهترین بازیگر مرد نقش اول سریال درام

استرلینگ کی.براون برای «ما همین هستیم»، جاناتان میجرز برای «لاوکرفت کانتری»، جاش اوکانر برای «تاج»، رگی-ژان پیج برای «بریجرتون»، بیلی پورتر برای «ژست»، متیو رییس برای «پری میسون»

بهترین بازیگر زن نقش اول سریال درام

اوزو ادودا برای «تحت درمان»، اولیویا کولمن برای «تاج»، اما کورین برای «تاج»، الیزابت ماس برای «سرگذشت ندیمه»، ام‌جی رودریگز برای «ژست»، جورنی اسمولت برای «لاوکرفت کانتری»

بهترین بازیگر مرد نقش اول سریال کمدی

آنتونی اندرسون برای «بلکیش»، مایکل داگلاس برای «روش کامینسکی»، ویلیام اچ. میسی برای «بی‌شرم»، جیسون سادیکیس برای «تد لاسو»، کنان تامپسون برای «کنان»

بهترین بازیگر زن نقش اول سریال کمدی

ایدی براینت برای «شریل»، کیلی کوئوکو برای «مهماندار پرواز»، الیسون جنی برای «مام»، تریسی الیس راس برای «بلکیش»، جین اسمارت برای «هکس»

بهترین بازیگر مرد نقش اول سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

پل بتنی برای «وانداویژن»، هیو گرانت برای «درماندگی»، یوان مک‌گرگور برای «هالستون»، لین مانوئل میراندا برای «همیلتون»، لسلی اودوم جونیور برای «همیلتون»

بهترین بازیگر زن نقش اول سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

میکیلا کول برای «ممکن است نابودت کنم»، سینتیا اریوو برای «نابغه: آریتا»، الیزابت اولسن برای «وانداویژن»، آنیا تیلور-جوی برای «گامبی وزیر»، کیت وینسلت برای «مِر از ایست‌تاون»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل سریال درام

جانکارلو اسپوزیتو برای «مندلورین»، او-تی فگبنل برای «سرگذشت ندیمه»، جان لیتگو برای «پری میسون»، توبیاس مکنزی برای «تاج»، مکس مینگلا برای «سرگذشت ندیمه»، کریس سالیوان برای «ما همین هستیم»، بردلی ویتفورد برای «سرگذشت ندیمه»، مایکل ک. ویلیامز برای «لاوکرفت کانتری»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل سریال درام

جیلین اندرسون برای «تاج»، هلنا بونهام کارتر برای «تاج»، مدلین بروور برای «سرگذشت ندیمه»، آن دود برای «سرگذشت ندیمه»، انجنو الیس برای «لاوکرفت کانتری»، امرالد فنل برای «تاج»، ایوان استراهاوسکی برای «سرگذشت ندیمه»، سمیرا وایلی برای «سرگذشت ندیمه»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل سریال کمدی

کارل کلمنس هاپکینز برای «هکس»، برت گلداستاین برای «تد لاسو»، برندان هانت برای «تد لاسو»، نیک محمد برای «تد لاسو»، پل رایزر برای «روش کامینسکی»، جرمی سوییفت برای «تد لاسو»، کنان تامسپون برای «ساتردی نایت لایو»، بروون یانگ برای «ساتردی نایت لایو»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل سریال کمدی

آیدی براینت برای «ساتردی نایت لایو»، هانا آینبیندر برای «هکس»، کیت مک‌کنان برای «ساتردی نایت لایو»، رزی پرز برای «مهماندار پرواز»، سیسیلی استرانگ برای «ساتردی نایت لایو»، جونو تمپل برای «تد لاسو»، هانا ودینگهام برای «تد لاسو»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

توماس برودی سانگستر برای «گامبی وزیر»، دیود دیگس برای «همیلتون»، پیپا اسیدو برای «ممکن است ناوبدت کنم»، جاناتان گراف برای «همیلتون»، اوان پیترز برای «مر از ایست‌تاون»، آنتونی راموس برای «همیلتون»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

رنی الیس گلدزبری برای «همیلتون»، کاترین هان برای «وانداویژن»، موسی اینگرام برای «گامبی وزیر»، جولیان نیکولسون برای «مر از ایست‌تاون»، جین اسمارت برای «مر از ایست‌تاون»، فیلپا سو برای «همیلتون»

بهترین مسابقه تلویزیونی

«رقابت شگفت‌انگیز»، «موفق شدی»، «درگ ریس روپال»، «سرآشپز»، «صدا»

مراسم اهدای جوایز امی امسال ۱۹ سپتامبر انجام می‌شود.