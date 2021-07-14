نگاهی به آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس قبل از دربی حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۹:۴۵ فردا پنجشنبه برگزار کننده نود و ششمین دربی پایتخت هستند. این بازی در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و بنابراین یک برنده قطعی خواهد داشت؛ موضوعی که بدون شک تقابل سنتی فوتبال ایران را جذاب‌تر هم خواهد کرد.

چهارمین دربی بدون تماشاگر بعد از کرونا

دیدار فردای استقلال و پرسپولیس، چهارمین دربی بعد از شیوع ویروس کرونا است که هواداران از تماشای آن در ورزشگاه محروم هستند. یکی از جذابیت‌های دربی تهران در سال‌های گذشته، حضور پرشمار تماشاگران در ورزشگاه بود ولی به دلیل شرایط کرونایی، فقط صدای ضبط شده هواداران و تشویق آنها در «آزادی» پخش می‌شود.

چهارمین تقابل مجیدی و گل محمدی به عنوان سرمربی

دربی ۹۶، چهارمین تقابل یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی است. نخستین تقابل دو مربی، در دربی برگشت بعد از جدایی «آندره استراماچونی» و «گابریل کالدرون» از استقلال و پرسپولیس صورت گرفت. از این سه تقابل، سهم هر مربی یک برد، یک باخت و یک تساوی بوده است. با توجه به اینکه دیدار فردا حتماً برنده خواهد داشت، باید دید آمار تقابل این دو مربی به سود کدام یک سنگینی می‌کند.

بیانیه دو باشگاه علیه هم و اتهام «هوچی‌گری»

همواره چند روز قبل از شروع دربی، اتفاقاتی رخ می‌دهد که امکان دارد این مسابقه را درون زمین هم تحت تاثیر خودش قرار بدهد. امسال و از چند هفته پیش، بیانیه و مصاحبه مسئولان و مربیان دو تیم علیه هم شروع شد. احمد مددی مدیرعامل استقلال در یک مصاحبه، از مدیران پرسپولیس نام برد و باشگاه پرسپولیس هم با صدور بیانیه‌ای به آن واکنش نشان داد. یحیی گل محمدی در نشست خبری بازی قبل پرسپولیس، تیم استقلال را به «هوچی‌گری» متهم کرد و واکنش‌ها به این اظهارات هنوز هم وجود دارد.

درگیری لفظی معاونان سرخابی در رادیو

دو روز پیش ناصر فریادشیران معاون اجرایی استقلال و ابراهیم شکوری معاون اجرایی پرسپولیس مناظره‌ای را در رادیو انجام دادند. گفتگوی این دو مسئول سرخابی، از همان ابتدا تا انتها با تنش، بی احترامی و خروج از حیطه اختیارات و وظایفشان همراه بود. فریادشیران مباحثی را درباره اتفاقات داخلی پرسپولیس مطرح کرد و شکوری هم با انتقاد از وی، خواهان عدم دخالت در امور پرسپولیس شد.

پنجه «دیاباته» این بار بر پنجره استقلال

استقلال در حالی پای به دربی می‌گذارد که پنجره نقل و انتقالات این باشگاه به واسطه دو شکایت بسته شده است. «لکیچ» دستیار سابق مجیدی بعد از شکایت به فیفا خواهان مطالباتش شد. «شیخ دیاباته» مهاجم خارجی استقلال هم باوجود حضور در این تیم، به دلیل عدم دریافت قراردادش در زمان مقرر به فیفا شکایت کرد تا پنجره این باشگاه بسته شود.

شمارش معکوس برای بسته شدن پنجره پرسپولیس

وضعیت مالی پرسپولیس هم تعریف چندانی ندارد. این تیم علاوه بر مشکلاتی که در پرداخت قرارداد فعلی بازیکنانش دارد، با شکایت بزرگ «گابریل کالدرون» سرمربی سابقش مواجه شده است. شمارش معکوس برای بسته شدن پنجره پرسپولیس آغاز شده. این باشگاه با ارسال نامه‌ای به فیفا، خواستار پرداخت مطالبات سرمربی پیشین این تیم از محل درآمدهای پرسپولیس در AFC شد.

تحریم دو برنامه تلویزیون توسط یحیی گل محمدی

گل محمدی در حالی قرار است در دیدار با استقلال روی نیمکت پرسپولیس بنشیند که بعد از برد در بازی قبل مقابل آلومینیوم اراک، در اقدامی عجیب در نشست خبری خواهان خروج دوربین‌های دو برنامه تلویزیونی از نشست شد! تحریم تلویزیون از سوی گل محمدی، با انتقاد تند مجری برنامه «شب‌های فوتبالی» مواجه شد. این مجری گفت: «نه پرسپولیس متعلق به شما است و نه صداوسیما متعلق به ما. همه برای مردم کار می‌کنیم. نمی‌توانیم برای دیگران تعیین تکلیف کنیم.»

تلاش برای محرومیت مدافع پرسپولیس

یکی دیگر از اتفاقاتی که طی یک هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد، درخواست استقلالی‌ها برای محرومیت محمدحسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس بود. این درخواست بعد از انتشار فیلمی از کنعانی زادگان شکل گرفت که در آن صحبت‌هایی را علیه استقلالی‌ها مطرح می‌کند. این مدافع که یکی از بازیکنان ثابت و تاثیرگذار پرسپولیس در طول فصل بوده، حتی به کمیته اخلاق احضار شد و توضیحاتی را ارائه داد ولی تاکنون محرومیتی برای او در نظر گرفته نشده است.

شفافیت قراردادها؛ تلاش پرسپولیسی‌ها برای فشار روی آبی‌ها

اعضای باشگاه پرسپولیس و هواداران این تیم اعتقاد دارند قرارداد بازیکنان استقلال بیشتر از پرسپولیسی‌ها است و این موضوع در طول فصل بارها از سوی سرخپوشان به اشکال مختلف اعلام شده است. در آستانه دربی، یک بار دیگر تلاش پرسپولیسی‌ها برای افزایش فشار روی تیم رقیب از این طریق بالا گرفت و درخواست برای شفافیت قرارداد بازیکنان استقلال و پرسپولیس حتی روز گذشته به «ترند» توییتر تبدیل شد.

۵۰ میلیون پاداش فرهاد مجیدی برای برد دربی

فرهاد مجیدی که از شرایط مالی باشگاه استقلال و اقدامات مدیران باشگاه برای حل مشکلات ناامید شده است، از چند هفته پیش خودش دست به جیب شد و برای برد در هر بازی، مبلغی را به بازیکنانش پاداش داد. این اتفاق در بازی‌هایی چون تراکتور (هر بازیکن ۱۰ میلیون تومان) و گل گهر (هر بازیکن ۲۰ میلیون تومان) رخ داد. حالا گفته می‌شود مجیدی برای دربی و بالا بردن انگیزه بازیکنانش، قول پاداش ویژه (هر بازیکن ۵۰ میلیون تومان) را داده است.

بازگشت رادوشوویچ به پرسپولیس

یکی از اتفاقاتی که تا حد زیادی خیال پرسپولیسی‌ها را برای دربی و سه بازی باقیمانده در لیگ راحت کرد، بازگشت «بوژیدار رادوشوویچ» دروازه بان کُروات بود. رادوشوویچ که به خاطر عدم دریافت مطالباتش، ایران را ترک کرده و به کرواسی رفته بود، در هفته‌های گذشته با ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه درگیری‌های رسانه‌ای هم داشت. در نهایت با پادرمیانی و وساطت یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس، این دروازه بان قبول کرد در ادامه راه به سرخپوشان کمک کند و روز گذشته به ایران بازگشت.

غفوری و سیدجلال به دربی می رسند

وریا غفوری کاپیتان استقلال و سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس دو مهره تاثیرگذار این تیم هستند که به دلیل آسیب دیدگی، در دیدار هفته گذشته سرخابی‌ها حضور نداشتند. غفوری و حسینی با رفع مصدومیت، مشکلی برای دربی ندارند و به احتمال زیاد تیمشان را در این مسابقه حساس همراهی خواهند کرد.

کامیابی نیا غایب قطعی، حضور آل کثیر صد درصد نیست!

غایب قطعی بازی پرسپولیس و استقلال، کمال کامیابی نیا هافبک سرخپوشان است که به دلیل مصدومیت به این مسابقه هم نمی رسد. وضعیت عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس هم مشخص نیست. آل کثیر که زننده گل برتری پرسپولیس در بازی رفت بود، احتمال دارد دربی 96 را از روی نیمکت شروع کند.