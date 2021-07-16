سعید زمانیان کارگردان فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره سخت شدن شرایط تولید برای فیلمهای کوتاه گفت: با توجه به هزینههای بسیار بالای تولید، امکان ساخت فیلمهای کوتاه با کیفیت برای فیلمسازان کوتاه، هر روز دشوارتر میشود. در چنین شرایطی حمایتهای محدود چند نهاد دولتی هم نمیتواند پاسخگوی حجم بالای تقاضای تولید باشد.
وی با اشاره به اینکه در حال نگارش فیلمنامه جدید خود است، بیان کرد: به زودی قصد دارم فیلم کوتاه «مثل یک راز» را که پیشتر نوشته بودم را جلوی دوربین ببریم. بی شک هزینههای تولید آن با توجه به موضوع، به صورت شخصی و مستقل تامین خواهد شد.
این کارگردان فیلم کوتاه توضیح داد: فیلمنامه کوتاه «مثل یک راز» پیش از این در چند جشنواره تخصصی فیلمنامه نویسی و فیلم حضور داشته و جایزه دریافت کرده است که از جمله این جشنوارهها میتوان به جشنواره فیلیکررود آیلند که اسکار کوالیفای است، جشنواره اوکساکا مکزیک و جشنواره فیلم کوتاه رم اشاره کرد.
وی تاکید کرد: علاقه شخصی من در فیلم کوتاه توجه به حوزه کودک و روانشناسی است و در این فیلم همچون «سور بز»، سعی میکنم از زاویهای دیگر یک ترومای مربوط به دوران کودکی را در بستر اجتماعی مطرح کنم. فیلم مربوط به دختربچهای ۹ ساله به نام باران است که باید در شرایطی دشوار تصمیمی جسورانه بگیرد.
زمانیان در پایان خبرداد: فیلم کوتاه «سوربز» به زودی درغالب بسته فیلم کوتاه «وضعیت قرمز» در گروه «هنر و تجربه» اکران میشود.
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