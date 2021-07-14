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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۸

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد؛

تسهیل دسترسی استان های شرقی و غربی با افتتاح تقاطع غیرهمسطح ثامن

تسهیل دسترسی استان های شرقی و غربی با افتتاح تقاطع غیرهمسطح ثامن

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: با بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح ثامن طی روزهای آینده، ترددهای بین شهری از شرق به غرب و جنوب کشور دیگر نیازمند عبور از معابر درون شهری نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: بزرگراه‌های امام رضا (ع) و آزادگان در نتیجه بهره برداری از تقاطع غیر همسطح ثامن، به نحوی اثربخش به یکدیگر متصل شده و ترددهای بین شهری از شرق به غرب و جنوب کشور، دیگر نیازمند ورود به پایتخت و عبور از معابر درون شهری نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه گشایش مسیر شرق به جنوب تقاطع غیر همسطح ثامن، کاهش بار ترافیک در مبادی ورودی جنوب شرق پایتخت به ویژه بزرگراه و میدان بسیج را به دنبال خواهد داشت، یادآور شد: هدایت وسایل نقلیه سنگین از مسیرهای درون شهری به بزرگراه‌های آزادگان و امام رضا (ع) از دیگر مزایای این گشایش ترافیکی است.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، طی روزهای آینده بزرگراه شهید رستگار از طریق محوری به طول ۵۱۵ متر و براساس طرح مصوب به مسیر غرب به شرق بزرگراه امام رضا (ع) متصل شده و گردش پرتقاضای شرق به جنوب تقاطع ضمن بهره برداری از ۳ دستگاه پل (جمعاً به طول ۶۶۰ متر به همراه ۲۵۵۵ متر مسیر) گشایش می‌یابد.

تقاطع ثامن که در محل تلاقی بزرگراه‌های امام رضا (ع) و شهید نجفی رستگار قرار دارد، دارای ۵ پل روگذر و یک مسیر زیرگذر می‌باشد. پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا (ع) تنها پل این تقاطع غیرهمسطح است که زیر بار ترافیک رفت ه است.

کد مطلب 5257751
ساناز باقری راد

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