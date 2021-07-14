استقرار پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در کاخ نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تعطیلی موزه‌ها در شرایط کنونی، مجموعه نیاوران بر آن شد تا با در اختیار قرار دادن بخشی از فضای این مجموعه به مرکز بهداشت و درمان شمیرانات جهت راه اندازی پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید ۱۹، در جهت نقش اجتماعی خود به عنوان موزه گام مؤثری بردارد.

این اقدام با پیگیری معاونت فرهنگی مجموعه نیاوران با هدف همکاری در پیشگیری از گسترش این بیماری و تحقق کارکرد اجتماعی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به عنوان موزه صورت گرفته است.

این پایگاه جهت خدمات رسانی به شهروندان در محل ورودی مجموعه نیاوران مستقر شده و تزریق دوز اول و دوم واکسن با توجه به اولویت بندی و زمان بندی واکسیناسیون در کشور با رعایت شرایط و تمهیدات لازم در حال انجام است.