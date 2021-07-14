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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۶

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو تاکید کرد؛

برخورد با داروخانه های متخلف در عرضه انسولین قلمی

برخورد با داروخانه های متخلف در عرضه انسولین قلمی

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو گفت: به منظور نظارت بر عرضه انسولین قلمی در داروخانه های منتخب سراسر کشور بازرسی های مستمر صورت گرفته و با متخلفان برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول ملکوتی با بیان این مطلب تصریح کرد: با توجه به دستور رئیس سازمان برای انجام بازرسی ویژه و مستمر از نحوه ارائه خدمات کالاهای سلامت خصوصاً در داروخانه‌ها با مشارکت اداره کل دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، نظارت مستمر از اردیبهشت ماه سال جاری در مورد نحوه عرضه انسولین قلمی در داروخانه‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بازدیدها در سطح شهر تهران و شهرهای تحت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و البرز با اولویت داروخانه‌های منتخب و شبانه روزی انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: البته به طور همزمان حضور فعال مسئول فنی داروخانه، نحوه عرضه اقلام کرونایی (ماسک، الکل و مواد ضدعفونی) و مکمل‌ها در داروخانه مورد بررسی قرار گرفته و موارد تخلف احتمالی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه تخلفات گزارش شده برای پیگیری از مراجع ذی صلاح قانونی و قضائی به صورت روزانه و به فوریت ارسال می‌شود، گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده ضمن معرفی متخلف به کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه، داروخانه مورد نظر از فهرست داروخانه‌های منتخب حذف شده و برای رفع به موقع نیاز دارویی بیماران، داروخانه واجد شرایط منتخب می‌شود.

گفتنی است، بازدیدهای مشابه در استان‌های دیگر به صورت هفتگی در حال انجام است، همچنین مردم نیز می‌توانند تخلفات صورت گرفته را از طریق سامانه شکایت سازمان غذا و دارو support.ttac.ir در اختیار این دفتر قرار دهند.

کد مطلب 5257831

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