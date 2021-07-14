به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برای این کار از کابل‌های فیبرنوری استفاده شد و البته تغییراتی در این کابل‌ها ایجاد شد تا ظرفیت تبادل داده آنها بیشتر شود.

این فناوری به گونه‌ای ابداع شده که بتوان در زیرساخت‌های فعلی فیبرنوری نیز از آن استفاده کرد. رکورد قبلی در زمینه سرعت انتقال داده برابر با ۱۷۸ ترابیت در ثانیه بود که کمتر از یک سال قبل به ثبت رسید. حداکثر سرعت تبادل داده اینترنتی در بخش‌هایی از ژاپن، نیوزلند و آمریکا به ۱۰ گیگابیت در ثانیه می‌رسد.

برای رسیدن به این رکورد سرعت، از فناوری تازه ای موسوم به دبیلو دی ام در فیبرهای نوری استفاده شد. در قالب این فناوری سیگنال‌ها به طول موج‌های مختلفی تقسیم شده و به طور همزمان از طریق خطوط کابل فیبرنوری منتقل می‌شوند. برای افزایش ظرفیت کابل‌های فیبر نوری و انتقال حجم بیشتری داده لوله‌های شیشه‌ای به کابل‌های فیبر نوری اضافه می‌شوند و به عنوان یک باند سوم به کار می‌روند.

در جریان این آزمایش داده‌ها ابتدا یک مسیر ۷۰ کیلومتری را طی کردند و سپس با استفاده از تقویت کننده‌های نوری قدرتمندتر شده و به بخش‌های مختلف کابل‌های فیبر نوری منتقل شدند تا بتوانند با سرعت بالا مسیر درنظر گرفته شده را طی کنند.